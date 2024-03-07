不敌韩国组合 许永凯陈薇涵止步法国赛次圈

虽然韩国球员郑娜银失误连连，但她的搭档金元昊表现出色，最终他们以2比0完胜我国组合许永凯／陈薇涵，打进今年第五个巡回赛八强。

新加坡头号混双组合许永凯／陈薇涵在本地时间星期四（3月7日）晚不敌赛会七号种子金元昊／郑娜银（韩国），止步法国羽毛球公开赛（超级750赛）次圈。

这是世界第21的许永凯／陈薇涵继今年年初的马来西亚公开赛（超级1000赛）后，再度与这支韩国组合交手，经过42分钟的较量，以17比21、19比21败下阵来。

韩国组合攻防转换自如，他们在首局8比8平后打出一波得分潮拉开比分差距，先下一城。次局，我国球员许永凯连续重杀以6比6追平比分，对手金元昊精准地找到新加坡组合的防守空隙连连得分，再度拉开比分。

虽然郑娜银失误连连，但她的搭档金元昊表现出色，救了不少分数，并以20比18率先拿到赛点。之后，他在救球时不慎滑倒，我国组合将比分追至19比20，但随着许永凯回球出界，韩国组合最终取得晋级资格，并将交手记录扩大至三胜零负。

许永凯／陈薇涵的下一场比赛是下周开打的全英公开赛，他们本站将收获4320分。目前他们排在第14位（第12顺位），只要能在积分周期结束前保持前15顺位就能搭上巴黎奥运列车。

这是金元昊／郑娜银今年的第五个八强，他们盼通过好的表现巩固奥运积分排名（保持前八，目前第六），这样韩国就能派出两对组合参加奥运混双项目。他们的队友徐承宰／蔡侑玎是新科世锦赛冠军，目前排在第四位。

金元昊／郑娜银的复赛对手是四号种子冯彦哲／黄东萍（中国）。

我国羽将骆建佑的男单次圈赛截至截稿前仍未开打，他将与世界第五的金廷（印度尼西亚）争夺晋级资格。

马国一哥李梓嘉意外输球

作为马来西亚在本届法国赛的男单独苗，世界第10的李梓嘉在星期四凌晨对垒世界排名第33的丹麦左撇子约翰内森，竟以15比21、19比21意外输球。

这是继今年马国公开赛后，李梓嘉第二次在巡回赛首圈出局。他赛后受访时说：

“我可能不是很有耐心，犯了很多非受迫性失误。他的防守让我失去了信心，整场比赛我都没有控制好自己。

“他在过去的两年里取得了不错的成绩，也有几次击败过顶尖球员，进步很多。”

约翰内森在今年的五场巡回赛中没有赢过一场比赛，所以他对这个结果感到非常高兴。他接下来将与次号种子石宇奇（中国）争夺复赛资格。