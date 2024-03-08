骆建佑法国赛三局胜金廷闯八强 终结交锋六连败

（新加坡讯）我国头号羽毛球男单骆建佑本地时间星期五（3月8日）凌晨在法国羽毛球公开赛16强三局勇挫印度尼西亚赛会五号种子选手金廷，终结连续六次输给金廷的成绩。

根据世界羽联统计，目前世界排名第12的骆建佑上次战胜金廷，已经是在前年5月的汤姆斯杯团体赛小组赛。骆建佑过后六次碰上对手，都以两局落败。

不过骆建佑这次在这场全长68分钟的大战中率先以21比16先下一城，金廷接着以21比18赢下第二局。

决胜局两人分差极小，曾八度打成平手。骆建佑在13比13后发力，以21比16获胜，闯入八强对垒印度好手叻斯亚·森。后者先衰后盛，以16比21、21比15、21比13将三号种子李诗沣（中国）淘汰出局。

骆建佑：任务未完成 须专注于下场比赛

骆建佑赛后说：“能够战胜一名我连输六次的选手，我自然很高兴。但这还没结束，我必须专注于下一场比赛，因为任务还没完成。”

对于骆建佑的表现，国家队单打主教练何殷聪说：“他今天减少了他的非受迫性失误，发挥稳定，也专注于打法中的连贯性，在主动出击和保持耐心之间找到平衡。”

到法国参赛前，骆建佑与世界第一的丹麦名将安赛龙，以及印度和加拿大球员，在迪拜参加了九天的训练营，这也帮助他在这次的法国赛保持不俗状态。

不过训练营的组织者安赛龙同日却意外地以12比21、17比21，不敌世界排名第27的台湾选手王子维。后者在八强将对上泰国的世锦赛冠军昆拉武特。

我国混双组合许永凯／陈薇涵较早前以17比21、19比21输给韩国的赛会七号种子金元昊／郑娜银，止步16强。