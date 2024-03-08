欧联赛绝平卡拉巴格 莱沃库森连续35场不败

（巴库法新电）德甲联赛领头羊莱沃库森（Leverkusen）星期五（3月8日）凌晨在欧洲联赛凭借前锋希克（Schick）补时阶段的头槌，2比2绝平阿塞拜疆球队卡拉巴格（Qarabag），将球队不败纪录延长至35场。

首发阵容轮替八人 阿隆索下半场再调阵容

由主帅阿隆索（Alonso）带队的莱沃库森本赛季表现神勇，至今未输一场，但欧洲联赛16强赛第一回合客场对上卡拉巴格，却要从0比2的颓势铆足全力逆转。

在小组赛中两度不敌莱沃库森的卡拉巴格，依靠本齐亚（Benzia）和胡尔尼奥（Juninho）分别在第26分钟和第47分钟的进球，在半场结束时取得两球领先优势。

在德甲联赛榜领先10分的莱沃库森本赛季仍然三线作战，阿隆索本场比赛的首发阵容轮替了八人。

面对自2023年5月以来首次吃败仗的危机，阿隆索在下半场调整阵容。

本赛季35场中第五场平局 余皆胜仗

维尔茨（Wirtz）上场仅12分钟后，就在第70分钟以从容灵巧的挑射扳回一球。另一名替补球员希克同样在上场12分钟后建功，他在补时第二分钟接获中场安德里奇（Andrich）的传球头槌破门。

维尔茨赛后说：“我们的对手做好了充分的准备。我们在中场休息时做了一些改变，效果很好，甚至找到获取胜利的机会。”

这场比赛仅是莱沃库森本赛季35场比赛中的第五场平局，其他比赛皆取得胜仗。下周回到德国的次回合比赛，莱沃库森在主场肯定坐拥优势。