利物浦欧联赛大胜布拉格斯巴达 努涅斯梅开二度

（伦敦综合电）英格兰超级联赛领头羊“红军”利物浦（Liverpool）在本地时间星期五（3月8日）凌晨的欧洲联赛16强首回合赛，客场5比1狂胜捷克球队布拉格斯巴达（Sparta Prague），已一脚踏入复赛八强。

红军在上半场就建立了3比0的巨大优势，令比赛失去了悬念。麦卡利斯特（Mac Allister）开赛后六分钟在罚球点上拔下头筹，乌拉圭前锋努涅斯（Nunez）随后在第25分钟及半场伤停补时梅开二度，为利物浦建立3比0优势。

布拉格斯巴达下半场开始后凭借红军小将布拉德利（Bradley）的乌龙球收复一城，不过迪亚斯（Diaz）在第53分钟为红军重建三球优势，索博斯洛伊（Szoboszlai）则在完场伤停补时攻入比赛的最后进球。

对于在比赛中为球队贡献两球的努涅斯，主帅克洛普（Klopp）表示这名乌拉圭球员拥有作为前锋球员最重要的态度，仍有很大的进步空间。

2022年从葡萄牙球会本菲卡（Benfica）加盟，努涅斯在步入2024年后开始在球队发挥作用，在今年的12场比赛已攻入八个进球，并创造了另外四个进球。

克洛普说：“努涅斯需要时间适应，这已经完成，他融入了球队。说实话，他已经展现了实力。”

“他拥有作为前锋最重要的态度。他一直都是对手的威胁，给予我们更大的空间，也给予我们更多的选项。”

尽管本周将在英超联赛面对最强有力的竞争对手曼市（Man City），克洛普依旧在这场欧洲联赛排出了最强阵容，希望为晋级复赛打下稳固基础。球队虽然最终取得大胜，不过也付出了代价，中卫科纳特（Konate）在下半场开始五分钟后伤退。

对于科纳特的伤况，克洛普透露，这名后卫告诉他应该没事，不过具体的情况还不清楚。

利物浦与布拉格斯巴达的次回合赛将在3月14日于安菲尔德球场进行，在这之前，他们将在星期天与英超积分榜第二，仅一分落后的曼市正面交锋。