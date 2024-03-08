约基奇再交三双数据 金块赛季双杀凯尔特人

（丹佛综合电）塞尔维亚中锋约基奇（Jokic）再交三双数据，助丹佛金块（Denver Nuggets）星期五（3月8日）主场115比109力克波士顿凯尔特人（Boston Celtics），实现对后者的赛季双杀。

金块是卫冕冠军，凯尔特人本赛季战绩联盟领跑，因此本场比赛也被视为是总决赛的预演，双方也打出了超高的攻防强度。

首节比赛，凯尔特人依靠塔图姆（Tatum）连续中远投取分，金块则是全队奋战给予回应，并带着两分微弱优势进入次节。第二节布朗（Brown）单节砍下15分，约基奇不遑多让也攻下13分，并帮助金块将领先优势扩大至八分。

易边再战，凯尔特人依靠中锋波尔津吉斯（Porzingis）连续的三分命中将比分追平，但约基奇、波普（Pope）和沃特森（Watson）的里应外合帮助金块将领先优势扩大至两位数。末节，随着约基奇在比赛临近结束前助攻戈登（Gordon）暴扣，战绩排名联盟第一的凯尔特人轰然倒地。

数据方面，此役布朗空砍41分，约基奇则凭借32分、12个篮板和11次助攻得到个人本赛季的第20个三双。不过约基奇赛后淡化了比赛结果的重要性，驳斥了这场对决可能是总决赛预演的说法。

他说：“我们离总决赛还有很长的路要走，我们今晚展现出了自己的活力……我们今天的进攻真的很到位。”

凯尔特人共出现12次失误

值得一提的是，凯尔特人此役共出现12次失误，球队主帅马祖拉（Mazzulla）认为这是他们输球的主要原因。

其他几场比赛，金州勇士（Golden State Warriors）主场122比125不敌芝加哥公牛（Chicago Bulls），柯里（Curry）脚崴伤退离场。缺少唐斯（Towns）的明尼苏达灰狼（Minnesota Timberwolves）客场113比111战胜印第安纳溜马（Indiana Pacers），唐斯在上一仗对垒波特兰拓荒者（Portland Trail Blazers）的比赛中半月板撕裂，将无限期休战。