传红魔季后换帅 滕哈格为保帅位誓吞太妃糖

英国媒体报道指，曼联球员认为球队新老板拉特克利夫将在赛季结束后解雇滕哈格，因此留给他证明自己的时间已不多。

上轮输给曼市（Man City）后，“红魔”曼联（Manchester United）主帅滕哈格（ten Hag）的未来再次变得不确定。红魔星期六（3月9日）将在英超早场比赛对垒最近同样不好过的“太妃糖”埃弗顿（Everton），势要拿对方开刀。

英国《每日邮报》近日报道，尽管滕哈格还没失去曼联球员的信任，但不少球员相信曼联新老板拉特克利夫（Ratcliffe）会在赛季结束后辞退滕哈格。

拉特克利夫2月20日完成收购曼联27.7%的股份后，球队接连在英超败给富勒姆（Fulham）和曼市，目前以44分排在英超第六，距离第四的欧冠区还有11分。

曼联已列出新主帅候选人

消息告诉ESPN，在利物浦（Liverpool）、巴塞罗那（Barcelona）和拜仁慕尼黑（Bayern Munich）等球队都将在赛季结束后换帅并物色适合人选的情况下，为了预防未来真要换帅，曼联已经将布赖顿（Brighton）主帅德泽尔比（De Zerbi）、布伦特福德（Brentford）主帅弗兰克（Frank），以及英格兰国家队主帅索斯盖特（Southgate）等人列为可能取代滕哈格的人选。

曼联在本赛季的比赛任务只剩英超和足总杯，不过他们将在足总杯八强火拼利物浦，一旦被淘汰，就只剩下在英超争夺欧冠席位这一目标，因此在联赛二连败后，这次他们回到主场对战埃弗顿，不拿下三分不行。

目前排名第16的埃弗顿虽然近期上诉成功，罚分减少四分，但球队状况不佳，过去14场各项赛事只取得一胜，包括在近10场英超不胜（五平五负），距离降级区只有五分。加上他们过去30次客场对垒曼联只取得一胜八平21败的糟糕成绩，本场恐怕胜荒还得延续。

埃弗顿进球效率低

埃弗顿是本赛季期望进球数（xG，expected goals）和实际进球数差距最大的球队。根据统计，他们的期望进球数排名英超第10（41.6球），但实际只进了29球，排名倒数第三。这显示球队进攻把握能力不佳，上轮22脚射门、11次射正只进一球，最后1比3输给西哈姆（West Ham）就是最好的例子。

埃弗顿不乏射门但经常无法进球，令主帅戴奇十分头疼。（路透社）

阵容方面，曼联队内伤兵不少，共有10人，让滕哈格选择不多。后卫埃文斯（Evans）和前锋拉什福德（Rashford）上轮在比赛中受伤下场，但后者相信能在本场复出，和费尔南德斯（Fernandes）、加纳乔（Garnacho）、安东尼（Antony）负起进攻任务。

埃弗顿则只有三名伤兵，因此主帅戴奇（Dyche）可以把重心放在如何加强球队进球把握能力上。主力前锋卡尔弗特·卢因（Calvert-Lewin）自去年10月底起一球未进，上轮被另一名前锋贝托（Beto）挤到替补席上。后者不负所托攻入一球，本轮相信可继续首发。