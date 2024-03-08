世界杯亚洲区预选赛对中国 两年轻球员首次入选雄狮队

（新加坡讯）新加坡男子国家足球队“雄狮”主帅小仓勉（Tsutomu Ogura）星期五（3月8日）公布2026年美加墨世界杯和2027年沙特阿拉伯亚洲杯预选赛第二轮对阵中国队的26人大名单，新加坡超级足球联赛队伍曼谷玻璃集团淡滨尼流浪（BG Tampines Rovers）的中场杰瑞·加拉格尔（Jared Gallagher）和幼狮队的后卫菲鲁兹·法兹利（Fairuz Fazli）首次被征召。

22岁的加拉格尔自2021年起在幼狮效力，同时他也在新加坡足球超级联赛队伍曼谷玻璃集团淡滨尼流浪担任中场一职。过去，他曾代表新加坡22岁以下（U22）国家队参加了2022年和2023年的东南亚运动会，同时也参加了2021年和2023年的亚足联U23亚洲杯预选赛。

19岁的法兹利代表新加坡参加了U19到U22级别的多项比赛，以及2023年东南亚运动会和去年的亚足联U23亚洲杯预选赛。

此外，缺席了前两次征召的31岁前锋法里斯·拉姆利（Faris Ramli）也将出战本轮赛事。这名效力于曼谷玻璃集团淡滨尼流浪的球员曾代表国家队出战过77场比赛。另外包括范迪兄弟在内的所有八名海外球员也将被征召到国家队。

与此同时，中国足协当天也公布了主帅布兰科·伊万科维奇（Branko Ivankovic）上任后的首期集训名单，曾效力西甲球队西班牙人（Espanyol）的武磊将继续领衔，另有四名归化球员在列。

雄狮将分别于3月21日和26日与中国队进行主客两轮较量。3月21日主场对阵中国队的比赛门票现已开始出售，公众可以在Ticketek网站购票，同时也可以到现场购票，票价11元起。