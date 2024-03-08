星耀樟宜首办赛事抽签 WTT新加坡大满贯正赛对阵出炉

世界乒乓球职业大联盟（WTT）新加坡大满贯星期五（3月8日）在星耀樟宜（Jewel Changi Airport）举行了男单和女单正赛的抽签仪式。乒乓球男女单打世界第一樊振东（中国）、孙颖莎（中国），以及我国头号男单选手郭勇和阿德里安娜（波多黎各）参与抽签活动。

这是星耀樟宜首次举办体育类活动。WTT新加坡大满贯首次在机场抽签。

孙颖莎接受《联合早报》采访时说：“这是我第一次在樟宜机场抽签。之前两年也来过新加坡，但是没有仔细地观赏过。今天，在来机场的路途中看到的风景，还有星耀樟宜的瀑布，我觉得都挺不错的，很美。我也希望我们能为大家展现精彩的比赛。”

WTT自创办以来，已在新加坡举行过一届总决赛和两届大满贯，男单冠军都是樊振东。第四次来新加坡参加WTT赛事的樊振东说：“感觉自己之前每次在新加坡比赛都有不错的发挥，希望这次能继续，更好地表现。”

郭勇（左起）和樊振东为女单正赛对阵抽签。（林明顺摄）

正赛将从星期天（10日）开打。男女单打正赛分别将有64名选手参加，星光熠熠。我国选手郭勇将在男单首轮对阵刚在非洲运动会夺得男单冠军的阿萨尔（埃及），女单选手曾尖在首轮的对手是单晓娜（德国）。

郭勇说：“每次在新加坡打比赛，都感觉和在其他国家不一样，有很多粉丝来加油，我很希望能打好。”

约200位球迷自行前来星耀樟宜抽签现场，某一直播平台的收看人数一度超过250万。

孙颖莎（左）和阿德里安娜（右）在抽签仪式后打乒乓球。（林明顺摄）

WTT介绍，本届大满贯冠军奖杯也为最新打造，重约七公斤。

男双、女双和混双正赛的签表在稍早抽出。我国组合的多场比赛值得关注。

男双组合周哲宇／傅绍峰将在首轮对阵香港老将林兆恒／何钧杰，如能取胜，他们将能在次轮挑战首轮轮空的头号种子、世界冠军樊振东／王楚钦（中国）。女双方面，黎明映／黎嬣萱在首轮的对手是跨国组合朱芊曦（韩国）／木原美悠（日本）。混双组合王歆茹／冯耀恩将在首轮对阵加多斯／索菲亚（奥地利）。

我国单打资格赛球员皆落败

我国参加男女单打资格赛的选手在比赛第二日遭遇强敌，悉数落败。

陈昱宁0比3（4比11，7比11，5比11）不敌莎拉（喀麦隆），止步女单首轮。女单次轮，张菀玲2比3（4比11，13比11，9比11，11比7，7比11）憾负苏蒂尔塔（印度），黎明映0比3（8比11，9比11，4比11）不敌黛博拉（意大利）。

陈俊0比3（4比11，4比11，1比11）不敌宇田幸矢（日本），止步男单次轮。