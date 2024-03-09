詹姆斯NBA缺阵 拉塞尔带领湖人险胜公鹿

（洛杉矶综合电）凭借拉塞尔（Russell）的高光表现，洛杉矶湖人（LA Lakers）在星期六（3月9日）的美国职业篮球联赛，主场以123比122险胜密尔沃基公鹿（Milwaukee Bucks）。公鹿球星“字母哥”安特托孔波（Antetokounmpo）空砍34分。

此役湖人主将詹姆斯（James）因伤缺阵，而这也给了其他球员如拉塞尔更多表现的机会。首节比赛，公鹿接连在内线扣篮打开局面，湖人则是依靠戴维斯（Davis）在内线给予回应，拉塞尔同样展示出了自己的手感，帮助湖人27比30紧紧咬住比分。次节比赛，拉塞尔接连送出三分，半场时间就取得了16分，帮助湖人以67比63带着四分领先优势进入下半场。

易边再战，字母哥和利拉德（Lillard）接连飙分，但戴维斯打得非常强硬，防守端还给字母哥制造进攻犯规，三节战罢，湖人领先六分。末节，拉塞尔“三分雨”不停，单节独得21分，并在最后时刻抛投完成绝杀。

本场比赛，字母哥空砍34分，外加取得14个篮板和12次助攻。拉塞尔则砍下44分、六个篮板和九次助攻，其中三分球12投九中，平了个人生涯纪录。拉塞尔在赛后说：“在球场上，我总是觉得我有能力做一些事情，手感变得火热更令人为之兴奋……我从不缺乏信心，我也从不害怕对抗。”

休赛期，拉塞尔与湖人签下了一份两年3600万美元（约4800万新元）的合同，但因表现不佳，防守态度不积极，一度被踢出首发阵容，甚至有传言他会被交易。

谈及詹姆斯的伤势，湖人主帅汉姆（Ham）说：“他只是有些严重的酸痛，我们决定让他今晚不上场。我认为这是因为打了21年的球造成的，是长年累月累积起来的事情，所以我们须要做出这个决定，看看他明天感觉如何。”