克帅瓜帅英超最后交锋 红军曼市榜首大战看头十足

领头羊“红军”利物浦（Liverpool）星期天（3月10日）坐镇主场，与排名第二的曼市（Manchester City）上演英超榜首大战。两队的差距只有一分，加上这是克洛普（Klopp）最后一次在英超作为红军主帅与曼市主帅瓜迪奥拉（Guardiola）对抗，更添看点。

曼市和利物浦近年来多次在英超上演双雄争霸。曼市近六个赛季五次赢得的英超冠军中，有两次是以一分的微差优势压倒红军夺冠。红军则在2019-20赛季打败曼市，赢得队史首座英超冠军。

本赛季的争冠路上还多了阿申纳（Arsenal），落后红军两分的阿申纳本轮较早出战，届时可能已登顶，因此红军和曼市谁也输不起。

由于克洛普将在赛季末离队，因此除非两队下来在英格兰足总杯再碰头，否则这将是“克帅”与“瓜帅”从德甲斗到英超的最后一次较量。

两帅赛前相互称赞

双方在赛前惺惺相惜，克洛普说：“目前我在两人交手记录中占上风（12胜6平11败），说实话我不知道这是怎么发生的……对我来说，他是最棒的。”

克洛普说，他在红军期间没有赢得所有冠军，但曼市常年都是冠军，因此比起自己的位置，要找人取代瓜迪奥拉更困难。

瓜迪奥拉说：“他让球队踢球的方式，永远会让你学到东西。安菲尔德（红军主场）是很困难的，特别是红军拥有的素质，当然还有主场球迷。和以往一样，这（交锋）将很棒。”

两队状态出色 难分高下

两队状态都相当出色，红军自2021年4月以来主场联赛只输过一场，目前保持着各项赛事七连胜。曼市则已经在各项赛事连续20场不败。

红军周中在欧洲联赛5比1大胜布拉格斯巴达（Sparta Prague）的比赛，迎回主将萨拉赫（Salah）。另两名同样近期伤愈的大将努涅斯（Nunez）和索博斯莱（Szoboszlai）也贡献进球，为本轮大战打了强心剂。

曼市则在周中3比1轻取哥本哈根（Copenhagen）的欧冠赛中，让德布吕纳（De Bruyne）、贝尔纳多·席尔瓦（Bernardo SIlva）、福登（Foden）等主将轮休，养足精力迎战此役。

两队本赛季首循环交锋1比1踢和，如果这次再和气收场，阿申纳或坐收渔利。