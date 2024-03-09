新加坡女子高球赛三轮后 韩国16岁小将吴秀敏独领风骚

（新加坡讯）第二届韩亚金融集团新加坡女子高尔夫球公开赛星期六（3月9日）在丹那美拉乡村俱乐部结束第三轮赛事，韩国16岁小将吴秀敏（Oh Soomin）打出66杆（低于标准杆六杆）的佳绩，跃升至积分榜榜首，带着三杆的领先优势进入最后一轮比赛。

在前两轮的比赛中，吴秀敏均取得68杆的成绩，三轮过后以202杆（低于标准杆14杆）的总成绩领跑。分别在首两轮领先，同样来自韩国的方信实（Bang Shinsil）和金栽熙（Kim Jaehee）以205杆紧追在后。

吴秀敏赛后受访时说，这是她首次在这样级别的职业锦标赛中登顶，感觉非常不真实。“我不知道能否赢得冠军，但我想明天如果我能更放松，我可能会取得一些好成绩。”

她补充道：“坦白说，我对今天的结果很满意，我表现得比我想象中的要好。”

谈及星期天（10日）的最后一轮较量，吴秀敏说：“我只需要保持冷静。因为我有的时候会心急，所以如果我能控制好节奏，明天就能打出一场精彩的比赛。”

卫冕冠军朴知映（Park Ji-young）以212杆（低于标准杆四杆）的总成绩，与另外七名球员并列第23位。唯一晋级第三轮的我国选手陈星彤以217杆（高于标准杆一杆）的总成绩，与另外七名选手并列第54位。

陈星彤说：“明天是最后一轮，我现在已没有什么可输的。我会尽最大的努力取得好成绩，尽量保持稳定。”