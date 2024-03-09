安洗莹山口茜会师法国羽球赛女单决赛 骆建佑出局

韩国名将安洗莹与日本选手山口茜将会师法国羽毛球公开赛（超级750赛）女单决赛，前者星期六（3月9日）在半决赛中以2比1战胜台湾一姐戴资颖，后者同样以2比1力克中国好手陈雨菲。

首场半决赛，赛会首号种子安洗莹以21比12、17比21、22比20险胜三号种子戴资颖。在关建的第三局中，安洗莹在16比20落后的情况下连追六分，实现逆转。

第二场半决赛，山口茜则以21比15、18比21、22比20战胜陈雨菲。首局比赛，陈雨菲始终处于被动，次局加强主动进攻和提速，成功扳平大比分。不过，这名中国球员在决胜局的关键时刻连续犯下两次失误，葬送比赛。

随着本场比赛的胜利，安洗莹将与戴资颖的交手纪录改写为12胜3负，山口茜将与陈雨菲的交手纪录改写为21胜10负。

骆建佑：总体表现还不错

稍早前，我国首号男单骆建佑在复赛中遭印度好手叻斯亚·森逆转出局，比分为21比19、15比21、13比21。

双方首局比赛打得相当胶着，骆建佑赢得并不轻松；次局骆建佑在比赛打到一半时突然状态下滑，让叻斯亚·森借机扳平总比分。到了决胜局，骆建佑状态依然未见回暖，让对手实现逆转。

骆建佑在接受《海峡时报》采访时说：“输球总是令人失望的，但叻斯亚·森今天打得很好，尤其是在防守方面。我觉得自己在这次比赛的总体表现还不错，也取得一些突破。

“在前往伯明翰参加全英公开赛之前，我将争取多一些时间休息和训练，希望到了那里能够表现出色。”

叻斯亚·森将在星期天（10日）凌晨的男单半决赛中与泰国好手昆拉武特争夺决赛权，另一场男单半决赛将在中国选手石宇奇和印度尼西亚球员奇科之间展开。

混双半决赛赛场，韩国的徐承宰／蔡侑玎以21比18、21比16，两局轻取此前淘汰世界第一中国组合郑思维／黄雅琼的泰国组合德差波／沙西丽。徐承宰／蔡侑玎将在决赛中，对垒两支中国组合蒋振邦／魏雅欣和冯彦哲／黄东萍之间的胜者。