加纳乔造两罚球 曼联2比0拿下无牙埃弗顿

加纳乔（Garnacho）两度制造罚球，让“红魔”曼联（Manchester United）本地时间星期六（3月9日）晚上在英超早场比赛，主场以2比0战胜屡攻不进的“太妃糖”埃弗顿（Everton），终止联赛二连败。

曼联边锋加纳乔数次高速带球冲击对方防线，并在比赛中被两名后卫塔尔科夫斯基（Tarkowski）和戈弗雷（Godfrey）踢倒，赢得罚球，成为胜负分水岭。

在开赛多次将球权交给对手后，曼联第12分钟依靠加纳乔赢得的罚球，由费尔南德斯（Fernandes）主罚得手。

费尔南德斯罚球得分，为曼联先下一城。（法新社）

加纳乔第34分钟带球连过数人后被戈弗雷铲倒，这次轮到拉什福德（Rashford）主罚，攻破英格兰国家队队友皮克福德（Pickford）镇守的球门。

拉什福德（左二）的罚球，为曼联扩大领先优势。（路透社）

埃弗顿是本赛季期望进球数（Expected Goals，xG）和实际进球数差距最大的球队。尽管他们很努力，但就是无法摆脱进球效率低的毛病。埃弗顿本场共有23脚射门，六脚射正，但多脚射门不是打在曼联后防队员身上，就是偏出门框。

曼联门将安德烈·奥纳纳（Andre Onana）也不是完全闲着，他在第24分钟扑出了曼联前中场加纳（Garner）的远射，阿马杜·奥纳纳（Amadou Onana）接着补射高出。

下半场埃弗顿继续进攻，但杜库雷（Doucoure）的小角度射门、阿马杜·奥纳纳的倒挂金钩和卡尔弗特·卢因（Calvert-Lewin）的头球，都被安德烈·奥纳纳例行公事地拦下。

拉什福德完场前在禁区内被铲倒，裁判起初给了罚球，但因拉什福德越位在先，才让埃弗顿避免再遭罚球恶梦。但埃弗顿的英超不胜成绩还是延长到11场，暂时以25分排名第16，领先降级区五分。曼联则以47分排在第六。