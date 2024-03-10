连续六场得分破30砍三双 东契奇创NBA历史

（洛杉矶综合电）达拉斯小牛（Dallas Mavericks）本地时间星期天（3月10日）上午在美国职业篮球联赛（NBA）常规赛以142比124击败底特律活塞（Detroit Pistons）。小牛明星后卫东契奇（Doncic）狂轰39分，并贡献10个篮板和10次助攻，成为NBA历史上首位连续六场得分超过30，同时砍下三双的球员。

这超越了韦斯特布鲁克（Westbrook）在2016-17年赛季创造的连续五场得分超过30，同时拿到三双的纪录。

小牛主教练基德（Kidd）说：“这恰恰说明了东契奇现在的状态，就像毕加索一样罕见。这就是他的水平，他能得分，也能和队友默契合作，还能抢篮板球，在防守端帮助球队。”

后卫欧文（Irving）为小牛拿下21分，他在第三节帮助队伍将领先优势扩大到16分，并在第四节开局打出7比0的得分潮。

活塞后卫康宁汉姆（Cunningham）拿下33分，贡献九个篮板和10次助攻。

比赛首节，小牛先取得领先，活塞紧追不舍，一度将比分反超，但小牛还是带着两分的优势进入第二节。随后，两队仍然几次打平，领先权数度易手，第二节末，小牛仅领先四分。

东契奇在激烈的前两节得到26分，包括在第二节的21分，当时东契奇似乎被活塞球迷高喊的“卢卡（东契奇）烂透了”口号刺激了。

基德说：“我们知道他不烂。我觉得他喜欢人们的话刺激他。如果这是他的闪光点，我们倒希望这样的事情更多一些。”

下半场，小牛势不可当，最终以18分的优势大胜活塞。

对于活塞来说，这是一个沮丧的夜晚。在第四节，中锋杜伦（Duren）因用力推搡小牛前锋华盛顿（Washington）而被驱逐出场。