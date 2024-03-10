力克布伦特福德 炮兵登英超榜首

本轮拿下布伦特福德，登上积分榜榜首后，炮兵寄望利物浦与曼市踢出平局，球队能守住领头羊地位。

（伦敦综合电）趁着争冠对手“红军”利物浦（Liverpool）与曼市（Man City）将在星期天狭路相逢，“炮兵”阿申纳（Arsenal）在星期六的英格兰超级联赛上2比1击败布伦特福德（Brentford），暂时跃居积分榜榜首，取代红军的领头羊地位。

炮兵目前以64个积分领跑，红军以63分暂居第二，曼市62分列第三，如果红军与曼市的比赛和局告终，那么炮兵将能凭借净胜球的优势，守住榜首位置。

对于目前积分榜上胶着的微妙形势，炮兵主帅阿特塔（Arteta）表示，虽然自己不具备掌控能力，却充满期待。

他说：“虽然结果如何并不在我的掌控，不过明天（星期天）将会是观看精彩球赛的好日子。”

炮兵门将功过相抵

赖斯（Rice）在球赛第19分钟头球破门，为炮兵拔下头筹后，门将拉姆斯代尔（Ramsdale）在半场伤停补时的一次致命失误几乎毁了好局。在接防守球员的回传球时，拉姆斯代尔没有及时将球扫离球门重地，让冲上前的布伦特福德球员维萨（Wissa）将球挡入网内，两队只能以1比1结束上半场的战斗。

到了下半场比赛，炮兵虽然在控球率上掌握了绝对的优势，却始终无法取得进球，直到球赛第86分钟，哈弗茨（Havertz）球门前头球攻门，才为炮兵取得制胜进球。

拉姆斯代尔本赛季已经失去在炮兵的主力位置，从布伦特福德租借过来的拉亚（Raya）成了炮兵的首发门将，不过因为后者碍于租借条例，不能在这场对垒母队的比赛上阵，拉姆斯代尔这名英格兰门将才获得了自1月7日以来第一个首发位置。

拉姆斯代尔在半场结束前的致命失误虽然令球队失去了领先优势，不过他在下半场也为球队做出了两次精彩扑救，才让哈弗茨有机会在比赛结束前攻入制胜球。

炮兵门将拉姆斯代尔（中）虽然犯下致命失误，却也两度在球门线上为球队力挽狂澜。（法新社）

阿特塔：拉姆斯代尔帮我们赢得比赛

对于拉姆斯代尔在上半场糟糕失误后，下半场的积极回应，阿特塔说：“我并不感到意外，因为整支球队，整个体育场都在他背后支持他。”

“在那一刻，我们真的很希望能为他赢下比赛，而他也帮助我们赢得了比赛。”

除了阿特塔，布伦特福德领队弗兰克（Frank）也在球赛结束后与拉姆斯代尔交谈。

他说：“我对他说，他真的是名好门将，我不希望这样的状况发生在他身上。我不认为这是他的失误，我认为是因为维萨给予他的压力。”