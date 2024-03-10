印第安韦尔斯网球赛 阿丽娜与可可晋级第三轮

（印第安韦尔斯综合电）大满贯冠军得主阿丽娜·萨巴伦卡（Aryna Sabalenka）和可可·高芙（Coco Gauff）本地时间星期天（3月10日）在印第安韦尔斯网球大师赛遭遇苦战，几经辛苦才以三盘击败无名小辈。

在女单第二轮赛事中，世界第二的阿丽娜在第三盘顶住压力，挽救了四个赛点后在抢七大战中完成逆袭，终于以6比7（2比7）、6比2、7比6（8比6）战胜美国球员佩顿·斯特恩斯（Peyton Stearns）。

阿丽娜是两届澳洲公开赛冠军，她赛后说：“哇！她是一个令人难以置信的球员，她打出了疯狂的表现。我可能只是有点幸运才能赢得这场比赛，非常高兴能熬过这场艰难的比赛。”

阿丽娜下一场的对手是前美国公开赛冠军得主艾玛·拉杜卡努（Emma Raducanu）。

除此之外，当天险胜的顶尖球员还有世界第三的可可，她在第三盘2比5落后的局面下展开绝境反击，最终以2比6、6比3、7比6（7比4）战胜世界第44的法国球员克拉拉·比雷尔（Clara Burel），取得第三轮资格，下一场将战意大利的露西娅·布龙泽蒂（Lucia Bronzetti）。

可可说：“我对这场精神上的战斗感到很满意。这不是我最好的表现，但这不是在好的日子里表现如何的问题，而是在糟糕的日子时要如何打出来，我对我今天的表现很满意。”

郑钦文爆冷输球

“中国一姐”郑钦文在同国球员的德比战中，4比6、3比6不敌队友袁悦，让后者取得生涯对阵世界前十的首胜。

世界第八的郑钦文今年获得澳网亚军后，在之后的三站的比赛表现一般，多哈站止步第二轮，迪拜站八强出局，如今在印第安韦尔斯站止步次轮。

本届印第安韦尔斯大师赛进行到第三轮，已有多位名将已不在签表中，前八种子中只剩下首三号伊加·斯瓦泰克（Iga Swiatek）、阿丽娜和可可，其他人要么出局，要么退赛。