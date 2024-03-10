凯恩戴帽追平进球纪录 拜仁8比1狂胜美因茨

（慕尼黑法新电）英格兰前锋哈里·凯恩（Harry Kane）上演帽子戏法，追平了德国名宿乌韦·西勒（Uwe Seeler）保持了60年的德甲首个赛季进球纪录，并帮助拜仁慕尼黑（Bayern Munich）以8比1狂胜对手美因茨（Mainz）。

本赛季从托特纳姆（Tottenham）加盟拜仁后，凯恩至今已经取得了30个联赛进球，追平了西勒在1963-64年赛季加盟汉堡（Hamburg）时的第一个赛季进球纪录。

本赛季还有九轮比赛待进行，凯恩有机会刷新波兰前锋莱万多夫斯基（Lewandowski）保持的联赛单季进球纪录。莱万多夫斯基在2020-21年赛季为拜仁攻入了41个进球。

这场悬殊比分的胜利也令拜仁继续向领跑的莱沃库森（Leverkusen）施压，后者本赛季至今尚未吞下联赛败仗。

在比赛上为拜仁梅开二度的格雷茨卡（Goretzka）说：“全力以赴是我们的责任。如果莱沃库森的步履出现不稳，我们得确保自己就在附近，随时超越他们。”

莱沃库森目前以64分高居德甲积分榜榜首，拜仁以七分之差暂列第二，斯图加特（Stuttgart）与多特蒙德（Dortmund）则分别以53分及47分排名第三与第四。多特蒙德本轮2比1击败不莱梅（Bremen），斯图加特则以2比0拿下柏林联队（Union Berlin）。