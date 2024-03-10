新加坡女子高球公开赛 金在熙夺冠庆23岁生日

（新加坡讯）韩国选手金在熙（Kim Jae-hee）以一种特别的方式庆祝她在韩国女子高球巡回赛（KLPGA）的首冠。她星期天（3月10日）夺得韩亚金融集团新加坡女子高尔夫球公开赛冠军，这天也正好是她的23岁生日。

在丹那美拉乡村俱乐部“淡滨尼球场”进行的比赛中，金在熙在第四轮打出低于标准杆六杆的成绩（66杆），最终以总杆数271完美结束了比赛，以一杆之优战胜同袍方信实（Bang Shinsil）夺冠。

金在熙赛后感到非常高兴，她在记者会上说：“这是我第一次夺冠，但我觉得有点迟了，因为我很早就想赢得冠军。尽管如此，我仍很高兴能以这场胜利开启这个赛季，我感到很舒服，也感到很自豪。”

她还说：“这是我第一次在生日的时候打球，当我知道比赛日期后，我就知道我会在生日时比赛了。能够在生日当天赢得比赛格外特别，我应该是第三位在生日当天夺冠的球员，我会一直记得这个时刻。”

金在熙除了获得冠军奖杯，也会获得19万8000元奖金。

新加坡连续两周举办高球赛事，世界第27的泰国名将帕蒂·塔瓦塔里克特（Patty Tavatanakit）结束汇丰银行（HSBC）女子高尔夫球世界锦标赛后留在我国征战，她最终以总杆数275与另外两名球员并列第四名，上届冠军朴知映（Park Ji-young，世界第14）则位列第16位。

我国球员陈星彤是唯一一位参加本站比赛的新加坡球员，她以总杆数289杆，与另外五名球员并列第54名。