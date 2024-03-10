法国羽球公开赛 安洗莹逆转山口茜夺赛季第二冠

两位饱受伤病困扰的世界冠军会师法国羽毛球公开赛（超级750赛）女单决赛，韩国好手安洗莹最终以2比1逆转战胜日本名将山口茜，夺得本赛季第二个冠军。

这场决赛星期天（3月10日）在巴黎举行，该场馆也是今夏巴黎奥运会的比赛场地。世界第一的安洗莹对垒世界第四的山口茜，首局18比21失利后，后两局以21比13、21比10胜出，自2019年后再夺得法国站冠军。

这也是安洗莹自年初的马来西亚公开赛后再度赢得冠军，她在1月中旬的印度公开赛因伤退赛，休养一阵子后才复出。

对上同样伤愈复出的山口茜，安洗莹在决胜局保持高速，尽管右腿缠着长长的绷带，但她一点都不拖泥带水，利用拉吊结合完胜日本对手。

安洗莹赛后透露，在奥运场馆比赛有压力，受伤后一直有心理负担，这段时间一边恢复一边比赛，虽然比之前辛苦，但是慢慢也在变好。

尽管中国男双提前全部出局，但在混双和女双上他们仍有强档晋级决赛。东京奥运会冠军黄东萍带着她巴黎周期的新队友冯彦哲打进决赛，迎战去年世锦赛冠军组合徐承宰／蔡侑玎，表现出色，以21比16、21比16夺得今年首冠。

比赛至截稿为止仍未结束，所有顶级球员包括新加坡队本周将出战全英公开赛（超级1000赛），我国球员骆建佑（男单）、杨佳敏（女单）和许永凯／陈薇涵（混双）都会亮相。