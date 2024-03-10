WTT新加坡大满贯正赛打响 我国两混双组合迎首胜晋级16强

我国两支混双组合周哲宇／曾尖和郭勇／周靖祎成功在首轮比赛击败对手，晋级16强。不过其他组合与球员则在首轮比赛遭淘汰。

我国乒乓球混双组合周哲宇／曾尖和郭勇／周靖祎在首轮击败各自对手，晋级16强。周哲宇／曾尖以3比0（12比10、11比8、12比10）战胜澳大利亚组合萨林／刘杨子，郭勇／周靖祎以3比0（11比9、11比9、11比1）击败林兆恒（香港）／斯洛伐克塔蒂亚娜（斯洛伐克）的跨国组合。

周哲宇／曾尖首局多用长球进攻，但澳洲组合紧追比分。关键分，澳洲组合发球违规，丢掉一分的同时也丢掉首局。第二局，对方更多控制短球，减少我国组合进攻机会，但周哲宇和曾尖更坚定进攻，再下一城。

第三局，澳洲组合加强进攻的针对性，我国组合一度以6比9落后，但随后两人配合默契，连拿五分，以12比10逆转拿下本局。

周哲宇接受《联合早报》采访时说：“第一场比赛，在各方面包括对场地都要适应和调整，我们在比赛中也针对对手的打法逐渐摸索。能赢下比赛主要靠在关键球的处理上很坚定。”

曾尖说：“我们在赛前做了比较足的困难准备，也有必胜的决心。”

两人表示，能在主场听到观众加油，同时也专注于比赛，观众的支持是很大的鼓励，希望继续有好的表现。

我国混双组合郭勇（右）／周靖祎（左）击败对手，晋级16强。（陈渊庄摄）

在其它场比赛方面，冯耀恩／王歆茹2比3（11比3、9比11、8比11、11比9、9比11）憾负加多斯／索菲亚（奥地利）。许颂骏／舒麟茜0比3（6比11、7比11、5比11）不敌姆拉德诺维奇／倪夏莲（卢森堡）。

女单方面，面对德国选手单晓娜，曾尖苦战五局，2比3（11比6、9比11、11比9、8比11、6比11）告负。王歆茹1比3（8比11、11比8、3比11、8比11）不敌沙宾（德国）。

冯耀恩在男单首轮0比3（4比11、6比11、7比11）不敌奥地利37岁老将哈贝松。

我国男单选手冯耀恩不敌奥地利老将哈贝松。（陈渊庄摄）

台湾头号男单林昀儒战胜格拉斯门科

林昀儒（世界第八）以3比1（11比7、9比11、15比13、11比2）战胜格拉斯门科（哈萨克斯坦，世界第40）。

格拉斯门科在2月的釜山团体世乒赛上九战全胜，包括战胜德国强手邱党和奥恰洛夫，近期状态很好。

能够取胜，林昀儒说：“我做了困难准备，看了很多格拉斯门科的比赛视频。今天的比赛过程还挺艰难的，我赢下来很开心。”

两人大部分的回合都在几板内解决，少有长久相持。对此，林昀儒说：“这场比赛是我们两人这次在新加坡的第一场，对场地还没有那么适应，所以才会出现这种情况。”

台湾头号男单选手林昀儒（右）在男单首轮战胜近期状态火热的哈萨克斯坦头号男单格拉斯门科（左）。（陈渊庄摄）

在日本女单的比赛中，近几个月状态回升的平野美宇（世界第18）以3比0（11比8、13比11、11比7）战胜早田希娜（世界第五）。

中国选手王曼昱（女单世界第三）苦战五局，以3比2（11比6、9比11、11比5、8比11、11比8）力克印度选手斯莉嘉（世界第50）。

新加坡大满贯将在新加坡体育城举行至17日。