红军终场前未获判罚球 踢和曼市让炮兵保榜首

这是利物浦主帅克洛普和曼市主帅瓜迪奥拉最后一次在英超交锋。虽然未分胜负，但场面依旧精彩。

（利物浦综合电）终场前没有得到罚球，“红军”利物浦（Liverpool）本地时间星期一（3月11日）凌晨在英超榜首大战以1比1踢和曼市（Manchester City），让阿申纳（Arsenal）得利保住榜首。红军主帅克洛普（Klopp）赛后怒批裁判的判罚。

克洛普将在赛季末离开红军，这是他和曼市主帅瓜迪奥拉（Guardiola）最后一次在英超中交锋。两队奉献了一场精彩的对攻大战，比赛最终以和局收场，对这两位名帅这些年来的交锋写下了友好的句点。

不过，曼市在比赛结束前逃过了一次罚球判罚，让克洛普非常不满。当时曼市边锋多库（Doku）在禁区争球时，一脚踹在红军中场麦卡利斯特（Mac Allister）的胸口上，但不仅裁判没有吹罚犯规，就连录像助理裁判（VAR）也没有让裁判到场边观看画面。

克洛普：百分百是罚球

克洛普怒批：“为什么在VAR房里的人会认为这不显而易见？他午餐到底吃了什么？

“这百分百是个罚球，他们（裁判）会找出一个理由（为什么不是）。这在场上的任何一个范围都完全是个犯规动作，可能还要领黄卡。所有在我身边拿着平板电脑的人（红军教练团队）都认为这很明显。”

尽管错过胜利，但克洛普说，球队在比赛中展现了很多精彩表现，令他感到满意。

红军在上半场被曼市后卫斯通斯（Stones）于第23分钟通过角球破门后，在下半场开赛不久依靠努涅斯（Nunez）突入禁区被门将埃德森（Ederson）撞倒后赢得的罚球，由麦卡利斯特操刀得手，在第50分钟扳平比分。

两队过后都有机会，红军的路易斯·迪亚斯（Luis Diaz）单刀射偏；曼市的福登（Foden）和多库的机会分别砸在横梁和立柱上。

瓜帅：希望克洛普尽快回归赛场

和老对手克洛普最后一次在英超交锋，瓜迪奥拉赛后说，他相信克洛普未来将再回到赛场上。“我能说什么，他让我们成为一支更好的球队，让我成为一名更好的主帅。我希望他尽快回来，足球需要像他这样的人。”

克洛普（面向镜头者）赛后和瓜迪奥拉拥抱。（法新社）

当被问及赛后对瓜迪奥拉说了什么时，克洛普没有正面回答。他说：“首先，这是私人对话，尽管这发生在球场里……我们相当尊重彼此，或许在我们的（执教）生涯结束后，我们会成为某种程度的朋友。”

这场和局让日前2比1战胜布伦特福德（Brentford）的炮兵坐收渔利，和红军同积64分，炮兵以净胜球优势排名第一。曼市则落后一分，位居第三。

三队差距只有一分，未来10轮谁都不容有失。三队下来要到本月底才将再次踢英超联赛，届时曼市将在主场对垒阿申纳，同样是一场恶战。