戴维斯大号两双 助湖人力克灰狼

（洛杉矶综合电）凭借戴维斯（Davis）的出色表现，洛杉矶湖人（LA Lakers）星期一（3月11日）在主场以120比109拿下缺兵少将的明尼苏达灰狼（Minnesota Timberwolves），后者因吃下两连败从西部榜首滑落至第三的位置。

这是双方本赛季第三次交手，前两次都是灰狼取胜，只不过分差都在个位数。上一次交手，灰狼只在主场赢了湖人两分，此役湖人回到主场，詹姆斯（James）和戴维斯携手出战，首发五虎全部得分上双，面对缺少了唐斯（Towns）和戈贝尔（Gobert）的灰狼，湖人成功完成复仇。

詹姆斯虽然刚刚复出，但是状态很好，全场16投10中，三分球四投二中，得到了29分、八个篮板和九次助攻；戴维斯则是在攻防两端都打出了很好的表现，全场17投九中，得到了27分、25个篮板、五次助攻、七次抢断和三次封盖。

戴维斯赛后称，即便少了唐斯和戈贝尔，灰狼仍是一支优秀的球队。“虽然他们缺少了关键球员，但他们依然有可以发挥的球员，仍在寻找赢得比赛的方法。”

湖人目前在西部排名第九，冲击季后赛仍有机会。由于唐斯早前被诊断出左膝半月板撕裂，已连续缺席灰狼三场比赛，预计他要等到季后赛才有望复出。

当天的另外一场比赛，凭借安特托孔波（Antetokounmpo）和利拉德（Lillard）双枪的出色发挥，密尔沃基公鹿（Milwaukee Bucks）客场124比117战胜六人得分上双的洛杉矶快艇（LA Clippers）。安特托孔波砍下34分和10次助攻，利拉德则豪取35分和11次助攻。