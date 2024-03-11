印第安韦尔斯网球赛 五号种子卢布列夫意外出局

（印第安韦尔斯综合电）赛会五号种子俄罗斯的卢布列夫（Rublev）本地时间星期一（3月11日）在印第安韦尔斯网球大师赛意外出局，止步男单32强。

世界第32的捷克球员莱赫奇卡（Lehecka）在73分钟内以6比4、6比4完胜卢布列夫。莱赫奇卡赛后说：“这是我们第四次交手，所以我们都知道比赛会是怎样的。去年我赢过他一次，但在去年的印第安韦尔斯我却很轻易地输了，所以这是我必须改进的地方。”

这名22岁的捷克小将称自己现在“是个有点不一样的球员”。他本场一共拿下了31个制胜球。莱赫奇卡也将两人的交手记录改写至二胜二负，他下一轮将迎战希腊好手西西帕斯（Tsitsipas），争夺复赛资格。

妈妈级球后会师16强

女单方面，两位产后复出的前大满贯冠军安热莉克·科贝尔（Angelique Kerber，德国）和卡罗琳·沃兹尼亚奇（Caroline Wozniacki，丹麦）分别取胜，将在16强赛相遇。

德国名将安热莉克力克多名种子球员，闯入女单16强。（路透社）

安热莉克和卡罗琳都曾是世界首号球员，并曾在大满贯赛事中夺冠。两人产后复出之路并不十分顺利，但她们本站表现出色，晋级路上都击败过种子球员。

安热莉克在32强赛以6比4、7比5战胜俄罗斯女将维罗妮卡·库德梅托娃（Veronika Kudermetova），而卡罗琳则以6比2、4比6、6比0淘汰美国的凯蒂·沃利内茨（Katie Volynets）。

对于和老友卡罗琳的比赛，安热莉克说：“我们都很期待这场较量，因为我们有着共同点，我们会努力奉上精彩的比赛。我们现在是朋友，比赛结束后仍是朋友。”