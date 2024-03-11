孙兴慜一射两传立功 热刺英超四球大胜维拉

（伯明翰综合电）“热刺”托特纳姆（Tottenham）在星期天（3月10日）的英格兰超级联赛上，以4比0完胜争四对手阿斯顿维拉（Aston Villa）。热刺队长孙兴慜贡献一个进球和两个助攻，成为大功臣。

主场作战的维拉在这场比赛排出了五名后卫的保守阵容，导致球队在整场比赛处于被动。客场出击的热刺掌控了约七成的控球权，九次攻门进四球的效率也压倒共10次攻门的维拉。

麦迪逊（Maddison）在球赛第50分钟首开纪录。孙兴慜三分钟后助攻布伦南·约翰逊（Brennan Johnson）扩大领先优势。维拉中场麦金（McGinn）第65分钟因粗暴阻截被红卡罚下，让球队雪上加霜。

孙兴慜在完场伤停补时第一分钟攻入比赛第三球，他过后助攻维尔纳（Werner）建功，将比分锁定在4比0。

维拉目前虽然以两分的优势领先热刺，占据积分榜第四的位置，但他们比热刺多赛一场。热刺只要拿下手中的这场比赛，即可取代维拉老四的位置。

🎥 Highlights: Aston Villa 0️⃣-4️⃣ Spurs A four-midable display 👏 🎥 Highlights: Aston Villa 0️⃣-4️⃣ Spurs Posted by Tottenham Hotspur on Sunday, March 10, 2024

亚洲杯与孙兴慜起争执后 李刚仁入选韩国国家队

另外，韩国国家足球队星期一（11日）公布了世界杯外围赛阵容，此前在亚洲杯闹内讧的孙兴慜和李刚仁双双入选。

效力于巴黎圣日耳曼（PSG）的李刚仁和几名队友因要打乒乓球和队长孙兴慜起冲突，导致后者手指脱臼后，饱受批评。孙兴慜过后在社媒上发布两人搭肩的合照，表示两人已冰释前嫌。

韩国队临时主帅黄善洪透露，在公布这次名单前，他已与两人谈过，李刚仁希望借此机会向球迷和队友道歉，孙兴慜也愿意将冲突抛到脑后。

黄善洪说：“我不认为这只是关系到他们两人的问题。所有当时在场的人，从球员到教练到所有后勤人员都应承担责任。接下来两场对泰国的比赛，我们已经做好在球迷面前完成救赎的准备。”

韩国在亚洲杯不敌约旦出局，这也导致球队的德国籍主帅克林斯曼（Klinsmann）下课，黄善洪出任临时主帅。韩国将在本月21日与26日，与泰国进行两场世界杯外围赛。