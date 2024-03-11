我国男双蔡劭恒陈俊 闯进WTT大满贯男双16强

我国组合蔡劭恒／陈俊星期一（3月11日）在第三届新加坡大满贯赛战胜跨国组合马德里／米尼奥，挺进男双16强。

新加坡代表星期一（3月11日）在华侨银行室内体育馆进行的世界乒乓球职业大联盟（WTT）新加坡大满贯赛中，派出四个单打和四支双打组合征战，男双蔡劭恒／陈俊是唯一晋级下一轮的队伍。

蔡劭恒和陈俊在男双上没有世界排名，两人的单打排名分别是第249位和第453位。对垒同样没有世界排名的跨国组合马德里（墨西哥，世界第74）／米尼奥（厄瓜多尔，世界第90），我国组合表现出色，以3比1（11比9、7比11、11比3、11比4）拿下胜利，获得16强资格。

蔡劭恒／陈俊在这场比赛中默契十足，回球的落点非常精准，让对手找不到反攻的办法。他们在2022年开始组队，两人表示这是搭档以来“最好的成绩之一”。对于没打过的对手，蔡劭恒说：“我们会看他们单打和双打的录像，找出他们的弱点和强项。”

陈俊则说：“我们赛前的目标是赢一场，但到了16强还是会继续努力。我们下一场会对世界第二的韩国组合（张禹珍／林钟勋），肯定是下风球，会做好接发的准备。”

在我国另外三场双打比赛中，男双周哲宇／傅绍峰0比3不敌林兆恒／何钧杰（香港）；女双黎明映／黎嬣萱0比3败给跨国组合朱芊曦（韩国）／木原美悠（日本）；舒麟茜／王歆茹则以0比3不敌瑞典组合琳达／克里斯蒂娜。

男单项目中，去年晋级16强的我国好手郭勇（世界第55）以1比3遭埃及好手阿萨尔（世界第22）逆转，周哲宇（世界第158）挑战德国老将波尔（世界第43）也以1比3输球。

虽输韩国好手 我国小将获益良多

我国两名小将在女单首轮遭遇韩国强敌，周靖祎（世界第104）挑战世界第39的李时温，舒麟茜（世界第274）挑战世界第53的徐孝元，尽管无缘晋级32强，但她们都成功从对手手中夺下一局。

周靖祎1比3（3比11、6比11、11比9、9比11）落败，对于在第三局能赢下的原因，她告诉《联合早报》：“自己的失误比较少，有些发球也比较占上风，相持比较稳定，可以在这些方面拿到分数。我觉得这局打得还可以，前两局有点不适应，输得比较快。第三局有及时调整所以能咬下来，第四局也打到了9分，但最后有些球没把握住还是输了。”

我国小将周靖祎（右）1比3不敌世界第39的李时温。（李冠卫摄）

舒麟茜同样以1比3输球，比分为7比11、11比9、8比11、11比13。她说：“第一局不适应，第二局慢慢调整了。但对手也很有经验，你在变化她也在变化，整体来说学到了很多，打得很开心。”

会不会不满意这个结果，舒麟茜连说了两次“没有”，“本来跟这些高水平球员交手就是一个机会，没想到会赢。可惜是可惜，但会让我更加努力训练，希望日后能发挥得更好。”

与高水平球员交手，我国小将舒麟茜（左）打得很开心。（李冠卫摄）

此外，世界男单排名第四的中国球员林高远遭爆冷，韩国的李尚洙以13比11、12比14、11比8、11比9胜出。这是李尚洙一个月内连胜中国两大主力，他在上个月的釜山世界乒乓球团体锦标赛曾击败过世界第三的马龙。

新加坡队星期二（12日）还会出战双打项目，郭勇／周靖祎和周哲宇／曾尖将亮相混双16强，曾尖则会与周靖祎角逐女双32强。