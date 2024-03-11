备战世界杯亚洲区外围赛 雄狮新帅小仓勉盼球员踢出自信

新加坡男子国家足球队“雄狮”新帅小仓勉（Tsutomu Ogura）星期一（3月11日）在加冷足球中心与雄狮进行首场训练，这也是他2月初接过国家队教鞭后首次与球员们集体接触。谈及接下来的世界杯亚洲区外围赛，这名57岁主帅希望球员在场上能展现出自信，交出一份好成绩。

小仓勉在日本国家队和国奥队助教期间积累的丰富经验，成为他被选中的重要因素。新加坡足总也希望利用小仓勉的这些经验，为新加坡在外围赛中争取更有利的位置。但由于小仓勉对雄狮球员还未有过深入的接触和了解，这也导致他在赛前接受媒体采访时并没能分享太多。

小仓勉3月11日参加了入职后的首场国家队训练，并在训练开始前接受本地媒体采访。（蔡家增摄）

雄狮目前在首两场比赛中先后败给韩国（0比5）和泰国（1比3），排名C组垫底。泰国和中国队则是一胜一负排名第二、三两位，韩国队两战全胜在小组领跑。而雄狮接下来将分别于3月21日和26日与中国进行主客场较量。

凑巧的是，雄狮和中国队在战前都经历了换帅，这一举动无疑为比赛增添了更多看点。小仓勉说，如今两队处境大致相同，“但重要的是，不管是面对中国、韩国还是泰国，我们会专注于自己，尽最大努力去赢得比赛”。

过去一个月，小仓勉不停奔波于新加坡超级联赛各大球会之间，并与各个球会的主帅进行交流，最终筛选出一批26人国家队大名单。其中，效力于曼谷玻璃集团淡滨尼流浪（BG Tampines Rovers）的22岁中场杰瑞·加拉格尔（Jared Gallagher）和效力于幼狮队的19岁后卫菲鲁兹·法兹利（Fairuz Fazli）首次被征召。前两次落选的31岁前锋法里斯·拉姆利（Faris Ramli）也将回归。

有着爱尔兰籍血统的加拉格尔曾在香港球队杰志（Kitchee）效力过两年，目前是新加坡国立大学传播与新媒体专业的大二学生。（蔡家增摄）

谈及自己接下来的目标，加拉格尔说：“我认为在我的整个职业生涯中，总是有下一步要做的事情，以及我如何迈出下一步，接下来的目标肯定是向教练展示我的实力，证明我值得上场。这是一种终极荣誉，同时也要向其他伟大的国家队球员学习。”