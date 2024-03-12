帅罗加时进球功亏一篑 艾纳斯亚冠踢输点球战无缘四强

（利雅得路透电）尽管“帅罗”罗纳尔多（Ronaldo）在加时赛攻入罚球，但他所属的沙特阿拉伯球队艾纳斯（Al-Nassr），最终在亚洲冠军联赛八强赛经点球大战输给阿联酋球队阿尔艾因（Al-Ain），无缘四强。

首回合0比1落败的艾纳斯，在次回合先丢两球的情况下上演绝地反扑。他们在上半场补时及下半场连进三球，以3比2逆转，总成绩则是3比3，将比赛拖入加时。

艾纳斯中场艾曼·亚哈亚（Ayman Yahya）在第98分钟因鲁莽犯规被罚下，阿尔艾因过后攻入一球，不过帅罗在第118分钟攻入自己赢得的罚球，让比赛迎来点球大战。

在点球战中，艾纳斯球员里只有罗纳尔多将球送入网中，另三名外援布罗佐维奇（Brozovic）、特莱斯（Telles）和奥塔维奥（Otavio）全都踢丢。反观阿尔艾因三次点球全都射入，3比1取得胜利。

罗纳尔多在本场2比2时也错失了一个空门机会，近距离将对方门将扑出的球射偏，错过让球队扳平总比分的良机。艾纳斯过后由特莱斯进球，使比赛进入加时，但最终仍功亏一篑。

阿尔艾因自2016年以来首次闯进亚冠四强，将在下个月的半决赛对垒另两支沙特球队希拉尔（Al-Hilal）或伊蒂哈德（Al-Ittihad）之间的胜者。