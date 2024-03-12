纳尔迪爆冷淘汰偶像乔科维奇 勇闯印第安韦尔斯赛16强

自冠病疫情暴发后，乔科维奇首次重返印第安韦尔斯网球大师赛，结果却栽在世界排名百名开外的意大利小将手中。乔科维奇赛后赞扬对手的同时，直言自己这场比赛的发挥太糟糕。

（印第安韦尔斯综合电）阔别印第安韦尔斯网球大师赛五年的世界第一塞尔维亚名将乔科维奇（Djokovic），星期二（3月12日）凌晨意外不敌世界排名第123的意大利小将纳尔迪（Nardi），止步32强。女单二号种子阿丽娜·萨巴伦卡（Aryna Sabalenka）和三号种子可可·高芙（Coco Gauff）顺利晋级。

由于有球员退赛，在资格赛中落败的20岁小将纳尔迪才有出战正赛的机会。他一举成为本站赛事的一大黑马。首轮轮空的他日前在第二轮淘汰中国一哥张之臻，来到32强赛面对曾在这项比赛五次夺冠的乔科维奇，纳尔迪再以6比4、3比6、6比3取胜。

这是乔科维奇自冠病疫情暴发以来首次参加印第安韦尔斯网球大师赛，但他在这场比赛失误不少。谈及纳尔迪的表现，乔科维奇赛后说：“他没什么后顾之忧，所以打得很出色。而我对自己今天的发挥感到更为惊讶，我的水平非常非常差。”

纳尔迪：今晚之前没人认识我 胜利太疯狂

纳尔迪则说：“在今晚之前，没有人认识我，我希望观众喜欢这场比赛。我对这场比赛超级满意。我是一个世界排名100位之外的人，现在我打败了乔科维奇。这太疯狂了。”

纳尔迪七岁时开始接触网球，2017年曾获得Les Petits As（欧洲最高级别14岁以下比赛）男单和男双冠军。值得一提的是，在纳尔迪的成长路上，他一直视乔科维奇为偶像。八岁那年，纳尔迪甚至在床头上方贴了一张乔科维奇的海报。

接下来纳尔迪将对阵来自美国的保罗（Paul），后者稍早前以两个6比4淘汰法国选手亨伯特（Humbert）。

大坂直美出局

女单赛场方面，大满贯冠军得主阿丽娜和可可均以两局战胜各自对手，成功晋级16强，大坂直美则遗憾出局。

面对美国公开赛前冠军得主、英国的艾玛·拉杜卡努（Emma Raducanu），来自白罗斯的阿丽娜毫不手软，以6比3、7比5取胜。

大满贯冠军得主阿丽娜在得分后握拳庆祝。（路透社）

阿丽娜赛后说：“最后一局十分关键，如果我输掉这局，将给对手带来更多的信念和信心。而且比赛一旦被拖入抢七大战，你永远不会知道结果会是怎样，胜负概率是五五开，我不希望发生这种事。”

另一边厢，来自美国的19岁小将可可以6比2、7比6（7比5）战胜意大利选手露西娅·布龙泽蒂（Lucia Bronzetti）。她将在16强赛中对垒比赛会24号种子比利时的埃莉斯·梅尔滕斯（Elise Mertens），后者稍早前以7比5、6比4战胜日本名将大坂直美。