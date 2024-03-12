扭转22分劣势 金块力挫猛禽豪取三连胜

（洛杉矶综合电）主力球星约基奇（Jokic）拿出35分、17个篮板和12次助攻的三双表现，协助丹佛金块（Denver Nuggets）扭转22分的劣势，在星期一（3月11日）的美国职业篮球赛（NBA）上主场以125比119击败缺兵少将的多伦多猛禽（Toronto Raptors）。

这也是约基奇本赛季的第21个三双数据，职业生涯中的第126次。除了约基奇，穆雷（Murray）也为球队贡献26分与12次助攻。戈登（Gordon）和迈克尔·波特（Michael Porter Jr.）各为金块贡献19分。

猛禽在这场比赛有多名球员缺勤，巴恩斯（Barnes）、珀尔特尔（Poeltl）、奎克利（Quickley）、特伦特（Trent Jr.），以及布歇（Boucher）都因为不同的伤痛无法出战，球队只能派上鲜少出赛的候补球员应战。

以年轻球员为主的猛禽开局打得不错，首节结束时建立两分的领先优势。次节开始后，猛禽连夺11分，将优势扩大至45比32，随后更是两度建立22分的优势。不过金块在半场结束前缩小差距，以51比68结束前两节的比赛。

第三节比赛金块继续追分，在该节结束时将比分追成93比98，并在最后一节完成大逆转，以125比119收获三连胜，巩固西岸第二的地位，且距离西岸第一的俄克拉荷马城雷霆（Oklahoma City Thunder）仅差半个胜场。

在金块拿下三连胜的同时，猛禽则遭遇了连续第四场败仗。