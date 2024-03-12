WTT新加坡大满贯爆冷门 樊振东马龙同日出局

两届新加坡大满贯男单冠军樊振东在本届男单次轮不敌队友林诗栋，名将马龙不敌德国选手弗朗西斯卡，止步32强。

在华侨银行室内体育馆举行的世界乒乓球职业大联盟（WTT）新加坡大满贯正赛未过半，单打赛场频现突破，冷门不断。中国乒乓球选手林诗栋（世界第18）星期二（3月12日）在男单32强赛以3比1（11比6、11比2、9比11、11比6）战胜队友、卫冕冠军樊振东（世界第一），马龙（中国，世界第三）2比3（11比6、9比11、11比4、10比12、5比11）不敌弗朗西斯卡（德国，世界第25）。

林诗栋在本场比赛大部分的时间都控制了局面。他从首局起就积极变线得分，而樊振东在进攻的同时略显急躁。第二局，樊振东尝试变化，但在战术的执行和回球上的失误较多。随后，樊振东控制短球和拧拉增多，并在短球上加强旋转，扳回一局。

林诗栋在第四局加强了弧圈进攻，樊振东在比分大幅落后时追赶，但未能成功，最终遗憾出局，丢失卫冕希望。

林诗栋接受《联合早报》采访时说：“我在本场比赛的心态摆得比较好，技战术发挥得好，前三板、发完球上旋顶一板执行多，变线和反手得分多。我和东哥是队友，相互熟悉，我也想赢，但没想到会赢，就是以拼的心态去打这场比赛。”

樊振东说：“对阵队友和其他对手没什么不一样的，每次都是互相拼。对阵队友，更了解，打好技术才能取胜，输了肯定有做得不好的地方。今天我发挥不太好，无谓失误多，自己的特点没打出来，及时调整不够好，希望能尽快总结调整。”

男单赛场多爆冷

除了樊振东的出局，本届比赛至今出现多个冷门成绩，韩国名将李尚洙（世界第26）星期一（11日）在男单首轮以3比1击败世界第四的林高远（中国）。

李尚洙说：“无论对手是谁，我都得尽力去打。好像因为打得顺，才取得了胜利。赢了排名高的选手，我非常开心。”

韩国选手李尚洙（左）在WTT新加坡大满贯男单首轮战胜中国选手林高远（右）。（王晨晓摄）

另外，首轮出现的冷门成绩还包括韩国的赵大成（世界第58）以3比1战胜巴西名将卡尔德拉诺（世界第七）。张禹珍（韩国，世界第12）1比3不敌卡尔森（瑞典，世界第50）。日本选手吉村真晴（世界第60）以3比1战胜香港选手黄镇廷（世界第38）。

星期二，与林钟勋（韩国，世界第17）在首轮赛苦战五局险胜的阿鲁纳（尼日利亚，世界第11）在男单次轮遭奥维杜·约内斯库（罗马尼亚，世界第82）3比0横扫。

韩国男队主教练朱世爀说：“比赛有顺利的时候，也有不顺利的时候。要时刻重新做好准备，打好比赛。”

女单也吹冷风

除了男单，女单也出现令人意外的战果，在女单首轮日本两名热门选手的较量中，近几个月状态回升的平野美宇（世界第18）以3比0击败早田希娜（世界第五）。伯纳黛特（罗马尼亚，世界第10）1比3不敌素塔西尼（泰国，世界第44）。