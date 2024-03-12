行李延误未能及时抵英 韩悦用队友装备获胜

法国羽毛球公开赛上周结束后，各国球员本周转战伯明翰参加全英公开赛（超级1000赛）。尽管航程并不远，但许多球员的行李都未能及时抵达；中国女将韩悦用队友装备参赛，台湾球员王子维则穿训练服出战。

韩悦星期二（3月12日）在女单首轮以21比12、21比19战胜泰国的素尼达。中国媒体《羽毛球杂志》透露，韩悦的行李被延误，能上场只能靠队友的帮衬。

韩悦的鞋子是高昉洁的，袜子是李汶妹的，拍子是陈雨菲、张艺曼、李汶妹的。她说因为自己跟陈雨菲的力量差不多，拉的磅数也差不多，所以陈雨菲的拍子用起来还比较顺手。

除此之外，受到行李延误影响的还有王子维。他在社交媒体发布几个限时动态，写道“明天早上要比赛了，我的行李还没来”；比赛14比21、13比21败给日本的渡边航贵后，他写道，“行李到英国，但卡在机场”“行李没到还被抽到药检”，言语间流露无奈。

全英赛会在星期二和星期三（13日）展开首轮较量，目前最大的冷门来自上届冠军、中国好手李诗沣，身为三号种子的他以17比21、13比21败给法国球员托马·波波夫（世界第27）。

托马的弟弟克里斯托·波波夫（世界第24）同样发挥出色，他首轮以22比20、17比21、21比16打败世界第13的李卓耀（香港）。