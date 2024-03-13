门将立功扑二点球 阿申纳14年来首闯欧冠八强

阿申纳在过去七次欧冠都倒在16强，这次终于打破魔咒。巧合的是他们上次晋级八强，在16强打败的也是波尔图。

（伦敦综合电）门将拉亚（Raya）成为点球战英雄，帮助英超领头羊“炮兵”阿申纳（Arsenal）在本地时间星期三（3月13日）凌晨的欧冠16强比赛中，主场战胜葡萄牙球队波尔图（Porto），14年来首次闯入欧冠八强。

首回合1比0获胜的波尔图来到伦敦，在防守端给予炮兵很大考验。后者只能在第41分钟由特罗萨尔德（Trossard）的进球扳平总比分，随后在加时赛也无法攻破由波尔图41岁老将佩佩（Pepe）领军的强硬防线。两队以总成绩1比1言和后，炮兵在点球战4比2胜出。

拉亚在点球战扑出温德尔（Wendell）和加雷诺（Galeno）的点球，反观炮兵队长厄德高（Odegaard）、哈弗茨（Havertz）、萨卡（Saka），以及赖斯（Rice）全都主罚命中，让炮兵在这场苦战中笑到最后。

这是炮兵自2010年后再次闯入欧冠八强，巧合的是14年前他们在16强打败的同样是波尔图。在那之后，他们连续七次倒在了16强阶段，这次终于打破宿命。而波尔图客战英格兰球队的糟糕纪录仍在延续，吞下近24场中的第20败。

阿申纳主帅阿特塔（Arteta）赛后说：“球队已经14年没有完成这个任务了，这次成功做到显示了任务的难度。球员们都愿意牺牲一切，取得胜利。”

阿特塔被指侮辱波尔图主帅家人 阿申纳：误会一场

波尔图主帅孔塞桑（Conceicao）赛后则控诉阿特塔侮辱了他的家人。两人在比赛结束后可看出有些不和睦的对话。

孔塞桑赛后说：“在比赛中他（阿特塔）转向替补席，用西班牙语侮辱我的家人。比赛结束后我叫住了他，跟他说他侮辱我们之间以外的人，他应该专注于球队的训练，因为他们拥有很多个人能力很强的人。”

不过当被问及此事时，阿特塔仅简单回复：“不予置评。”阿申纳官方赛后则指出，孔塞桑误会了阿特塔，并无此事。

重演2020年比分 巴塞胜那波利晋级

另一场16强赛，上届西甲冠军巴塞罗那（Barcelona）在主场3比1战胜上届意甲冠军那波利（Napoli），并以总成绩4比2晋级，自2020年以来首次回到八强之林。

和阿申纳一样，凑巧的是在2020年的16强，巴塞也是打败那波利晋级，且两回合的比分都是两队在那波利的主场1比1踢和后，巴塞在主场3比1胜出。

巴塞在上半场第15和17分钟依靠费尔明·洛佩斯（Fermin Lopez）和坎塞洛（Cancelo）的闪电二连击奠定优势。那波利由后卫拉赫马尼（Rrahmani）第30分钟扳回一球后无法追回比分，反而被巴塞前锋莱万多夫斯基（Lewandowski）在第83分钟锁定胜局。

巴塞主帅哈维（Xavi）说，这场胜利是他作为巴塞主帅最佳的时刻之一。

“外面有很多不公平的批评，说我们是欧冠的笑话。

“我们必须顶着这个压力比赛。我们必须比那波利更好，我们做到了，晋级也更理所当然。这是一场在攻防两端都展现出压倒性的比赛，不过那波利也表现出色。”

与此同时，哈维也强调，他不会改变自己1月时宣布将在赛季结束后离队的决定。