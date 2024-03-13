丙级队萨尔布吕肯爆冷绝杀门兴 闯进德国杯四强

（柏林综合电）德国丙级联赛球队萨尔布吕肯（Saarbrücken）再次成为“巨人杀手”，星期三（3月13日）凌晨2比1绝杀门兴格拉德巴赫（Monchengladbach），踢入德国杯四强。

萨尔布吕肯在本届德国杯黑马姿态尽显，先是在第二轮战胜拜仁慕尼黑（Bayern Munich），第三轮拿下法兰克福（Frankfurt），又在此役绝杀门兴。

比赛第八分钟，门兴中场哈克（Hack）率先破门，但仅过了三分钟，萨尔布吕肯就靠着中场奈菲（Naifi）的进球扳平比分。

完场伤停补时第三分钟，萨尔布吕肯反击，桑切斯（Sanchez）左路传中，后点无人盯防的前锋布伦克尔（Brünker）直接右脚推射，球钻进龙门左下角，助球队成功晋级德国杯四强。

赛后萨尔布吕肯球迷高喊“柏林（决赛场地）我们来了！”进球功臣布伦克尔也在这一片欢乐的海洋中称，球队踢出了一场美妙的战役。

他说：“我们只是不停地追着球跑，这简直太疯狂了。我们的队伍有种强大的心理素质。看看他们，我对每个人都无比自豪。”

随着门兴被淘汰，本赛季德国杯四强中只有一支德甲球队莱沃库森（Leverkusen），是历来首次。

目前排名德丙第九位的萨尔布吕肯，将在德国杯半决赛对阵两届冠军得主凯撒斯劳滕（Kaiserslautern，德乙），另一场半决赛将在莱沃库森和德乙的杜塞尔多夫（Düsseldorf）之间展开，决赛将于5月25日在柏林举行。