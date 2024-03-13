伦纳德伤退 爱德华兹助灰狼逆转快艇

（洛杉矶综合电）明尼苏达灰狼（Minnesota Timberwolves）星期三（3月13日）在落后多达22分的情况下，客场以118比100逆转战胜洛杉矶快艇（LA Clippers）。快艇主力伦纳德（Leonard）遭遇背部痉挛伤病，首节结束后便退出比赛。全场砍下37分的灰狼主力爱德华兹（Edwards）赛后称，伦纳德不在场让他越打越顺。

在这场西岸第三（灰狼）和第四（快艇）的交锋中，快艇起初建立了巨大的领先优势，但伦纳德由于背部痉挛提前离场，在很大程度上成为比赛的转折点。

当时快艇以34比21领先，但随后球队进攻不流畅，命中率也开始下滑，给了灰狼翻身的机会。爱德华兹在这时站了出来，成为灰狼逆转比赛的最大功臣。

爱德华兹赛后说：“对手最好的防守球员是伦纳德，但他因伤退赛，然后对方尝试将双人包夹等不同策略应用在我身上。当我投进一个球之后，我就找到手感，然后越打越顺。”

此役爱德华兹出战36分钟，29投15中，得到37分、八个篮板、四次助攻和一次抢断。

快艇主帅：伦纳德背部痉挛已有几天

谈及伦纳德的伤病，快艇主帅泰伦·卢（Tyronn Lue）赛后解释说，伦纳德的背部痉挛已有几天。“我甚至不确定他今天是否会出战，但他参加了投篮训练，接受了一些治疗，做了他必须做的事情，并尝试参加比赛。只不过他还没完全放开。”