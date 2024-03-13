希拉尔亚冠赛胜伊蒂哈德 夺28连胜创世界纪录

（吉达综合电）沙特阿拉伯足球豪门希拉尔（Al-Hilal）本地时间星期三（3月13日）凌晨在亚洲冠军联赛八强次回合获胜后，创造了顶级联赛球队28连胜的新世界纪录。

希拉尔在客场2比0战胜同样来自沙特的伊蒂哈德（Al-Ittihad），以总成绩4比0胜出，拿下自去年9月底开启连胜势头的第28场胜利。

这个成绩打破了威尔士超级联赛冠军新圣人（The New Saints）2016-17赛季的27连胜纪录，新圣人当时则是打破了荷兰劲旅埃杰克斯（Ajax）保持了44年的26连胜战绩。

🎥 HIGHLIGHTS | 🇸🇦 Al Ittihad 0️⃣-2️⃣ Al Hilal 🇸🇦 (0-4 on agg) The home side needed to overturn a 2-0 lead but goals from Al Shahrani and Malcom denied their comeback and sent Al Hilal through to the Semi-Finals 🚀 Match Report 🔗 https://bit.ly/48WHChU #ACL | #ITHvHIL Posted by AFC Champions League on Tuesday, March 12, 2024

希拉尔主帅若热·热苏斯（Jorge Jesus）赛后说：“这真是一个不可思议的成就，我要感谢球会每一个人的贡献，达成这个里程碑式的连胜纪录。

“不过，正如我在这段期间说过的一样，纪录没有奖杯那么重要。希拉尔的所有人必须确保我们以沙特联赛冠军结束这个赛季，并在杯赛中实现我们的目标。只有这样，我们才能真正庆祝。”

希拉尔在沙特联赛还有11轮的情况下，目前以惊人的21胜两平不败战绩，积65分领跑，领先“帅罗”罗纳尔多（Ronaldo）领军的艾纳斯（Al-Nassr）12分。

希拉尔将在亚冠半决赛对垒刚在八强淘汰艾纳斯的阿联酋球队阿尔艾因（Al-Ain）。