红土天王纳达尔或在蒙特卡洛大师赛复出

（巴黎综合电）西班牙红土天王纳达尔预计将在下个月7日的蒙特卡洛网球大师赛复出，重返职业男子网球员协会（ATP）巡回赛。

纳达尔刚临阵退出目前正进行的印第安韦尔斯大师赛，不过蒙特卡洛大师赛主办方星期二（3月12日）透露，纳达尔极有可能在这项比赛复出。

赛事主任马西在巴黎举行的记者会上说：“你永远不知道他会做什么，但我看到他和他的教练在私人球场上训练……我的感觉是正在听一头野兽训练的声音，他打得好像以前从未打过球一样。”

“他感到有点不适，感觉害怕，所以退出了印第安韦尔斯的比赛，不过做了检查后，没发现什么不对。”

因伤长时间缺席比赛后，曾22次夺得大满贯赛冠军的纳达尔，世界排名已滑落至第652位，需靠保护排名积分才勉强挤入蒙特卡洛大师赛正赛。这项比赛也是2024年赛季首场在红土球场举行的ATP1000大师赛。

纳达尔曾11次赢得蒙特卡洛大师赛，不过自2018年后，就不曾在这项比赛称王。他在2019年半决赛被淘汰，2021年止步复赛，2020年、2022年与2023年则缺席。

印第安韦尔斯大师赛名将过关

印第安维尔斯大师赛方面，阿尔卡拉斯、辛纳、伊加·斯瓦泰克等名将悉数晋级。

世界第二的西班牙好手阿尔卡拉斯在星期二的男单16强赛，以两个6比3淘汰匈牙利球员马洛桑。世界第三的意大利名将辛纳则以7比6（7比4）、6比1淘汰美国的谢尔顿，晋级复赛。两人有可能在半决赛碰头。

阿尔卡拉斯将在复赛对垒德国的兹维列夫（六号种子），后者以5比7、6比2、6比3击败赛会10号种子澳大利亚的德米纳尔。辛纳则将遇上捷克黑马勒赫卡。后者作为32号种子在淘汰五号种子俄罗斯的卢布列夫后，又在16强赛6比2、6比4击败11号种子希腊的西西帕斯。

女单方面，来自波兰的首号种子伊加以6比1、6比2轻取哈萨克斯坦的尤利娅·普丁塞娃，将在复赛大战丹麦的世界前首号球员卡罗琳·沃兹尼亚奇。后者在妈妈级球后的对决中，6比4、6比2淘汰德国的安热莉克·科贝尔。