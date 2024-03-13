轻取伍家朗 骆建佑晋级全英赛16强

我国羽毛球健将骆建佑星期三（3月13日）在全英赛首圈两局轻取香港选手伍家朗，顺利晋级男单16强。我国女单杨佳敏则两局不敌印度尼西亚的玛丽斯卡，遭遇一轮游。

对阵世界排名第25位的伍家朗，世界排名第11位的骆建佑在赛前取得三战全胜佳绩。本场比赛，双方经历35分钟的战斗，骆建佑再以21比12、21比17取胜，将双方之间的战绩改写为四胜零负，顺利晋级下一圈。

首局比赛，伍家朗开局稍占上风，但双方在战成4比4后，骆建佑渐入佳境，轻松拿下首局。

次局骆建佑延续首局的良好状态，凭借一波8比0的攻势，一度将分差扩大至9比3。但伍家朗在比赛中段通过场上的不断调动，成功将比分追至17比18。最后时刻，伍家朗两度击球出界，骆建佑连拿三分，顺利赢得比赛。

伍家朗赛后接受媒体采访时，直言骆建佑很难对付：“最主要是他的打法特点令我很难有理想的发挥。他速度快、变速能力强，在场上给予了我很大压力。要避免回球不到位，但太小心就会变得保守，减低了回球质量。”

骆建佑下一战对垒马国选手李梓嘉

接下来，骆建佑将对垒马来西亚选手李梓嘉，后者稍早前以21比12、21比19战胜赛会六号种子、来自日本的奈良冈功大。

女单方面，我国女将杨佳敏13比21、14比21不敌印尼选手玛丽斯卡，无缘晋级；台湾一姐戴资颖以21比11、21比16战胜日本选手奥原希望，中国选手陈雨菲21比16、21比12轻取越南新秀阮翠玲，双双挺进16强。