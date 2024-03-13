郭勇冯耀恩晋级 我国唯一组合闯WTT大满贯赛八强

我国男双在星期三的新加坡大满贯一喜一忧，郭勇／冯耀恩战胜阿根廷组合首次晋级复赛，而蔡劭恒／陈俊挑战世界第二的韩国组合遗憾落败。

男双世界排名第16的郭勇／冯耀恩在世界乒乓球职业大联盟（WTT）新加坡大满贯赛男双16强赛中，以3比0完胜阿根廷组合西富恩特斯／洛伦佐，闯进八强之林。

这是新加坡大满贯赛举办三届以来，我国再次有选手晋级八强，之前是男双周哲宇／傅绍峰。

这场比赛星期三（3月13日）在华侨银行室内体育馆举行，郭勇／冯耀恩被安排在二号场地出场。郭勇（世界第55）和冯耀恩（世界第76）在单打世界排名上都高于西富恩特斯（世界第105）和洛伦佐（世界第80），在双打上我国组合也默契十足，最终以11比6、11比4、11比9胜出。

西富恩特斯／洛伦佐并不是侥幸进到16强的，他们在上一轮击败瑞典组合莫雷加德（世界第14）／卡尔森（世界第50）。对于这样的黑马，郭勇说他们有备而来，赛前看了这场比赛的录像。

郭勇补充道：“我也和这两名阿根廷球员一起训练过，所以知道他们的单打是怎么打的。我们大概知道他们的弱点和强项，尽可能地做准备。”

郭勇／冯耀恩下一轮将迎来艰巨考验，对手是两届赛会冠军中国的樊振东／王楚钦，比赛将于星期四（14日）下午1时在三号场地进行。我国组合在交手记录以零胜二负处下风，一次是在德班世乒赛亚洲区预选赛，另一次则是在去年的新加坡大满贯赛。

冯耀恩说：“希望我们今年可以给他们带来更多压力。每一场比赛都是新的开始，所以我们会做好准备，拿出最好的表现。 ”

蔡劭恒／陈俊憾负世界第二

新加坡队星期三一共参加两场比赛，除了郭勇／冯耀恩，还有蔡劭恒／陈俊。后者在晚间进行的男双挑战世界第二的韩国组合张禹珍／林钟勋，展现出顽强拼搏精神，虽然1比3落败，但比分非常接近，为12比10、10比12、8比11、6比11。

蔡劭恒／陈俊在男双上没有世界排名，单打排名分别是第249和第453位，而对手张禹珍／林钟勋男双高居世界第二，蔡劭恒／陈俊赛后说他们能赢下第一局的原因是“敢拼”。

陈俊说：“我们的思想准备是去拼，我们是冲击者，而对手是二号种子。我们尽可能减少自己的失误，然后再想要如何让球上台。”

蔡劭恒和陈俊很少组双打参赛，上一次搭档是在2022年，陈俊希望这场球可以提升他们的信心。

时隔四年再度组队参赛，马龙（右）和林高远晋级男双八强。（关俊威摄）

另一场男双比赛也备受瞩目，马龙和林高远时隔四年重新搭档。这两名中国球员上一次合体参加双打是2020年，此后两人都换过不少搭档，马龙与王楚钦、袁励岑等人搭档过，林高远则与梁靖崑、林诗栋、樊振东组合过。

此番再次搭档，马龙／林高远以3比0（11比7、11比7、11比9）战胜英格兰组合金克霍尔／皮切福特，接下来将与比利时组合阿莱格罗／拉斯冯思争夺四强资格。

世界第三的马龙和世界第四的林高远都已在单打项目出局，他们赛后受访时谈到本届比赛的目标，马龙说：“本次比赛确实也是我跟高远的第一场双打，（我们）有一段时间没有配合了，这次有这样的机会去组合，还是想一场一场去拼。不管现在整体的状态如何，还是希望能够在比赛当中向着最好的目标去努力。”