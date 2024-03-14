伯恩茅斯上演翻盘好戏 落后三球逆转4比3气走卢顿

（伯恩茅斯综合电）伯恩茅斯（Bournemouth）在星期四（3月14日）凌晨的英超补赛中完成不可能的任务，在上半场落后三球的绝对劣势下，主场以4比3气走卢顿（Luton）。

这场球赛是英超因卢顿队长洛克耶（Lockyer）在去年12月举行的比赛中心脏骤停，比赛被迫在第59分钟取消，而安排的补赛。

洛克耶本仗现身球场，获得全场球迷的热烈掌声，队友们一开始也上演了精彩好戏。在前曼联（Manchester United）中场陈达毅（Tahith Chong，又译钟塔西）第九分钟首开纪录后，卢顿的另外两名中场奥比内（Ogbene）和巴克利（Barkley）也在第31分钟和上半场伤停补时第一分钟相继进球，助球队以3比0获梦幻开局。

但令人意想不到的是，伯恩茅斯前锋索兰克（Solanke）、中卫扎巴尔内（Zabarnyi）和中场塞门约（Semenyo）竟分别在第50、第62和第64分钟轰破卢顿龙门，将比分扳为3比3。随着塞门约在第83分钟的劲射被卢顿门将卡明斯基（Kaminski）碰到却还是进入龙门，伯恩茅斯最终以4比3完成几乎不可能的翻盘任务。

尽管伯恩茅斯在这场激动人心的胜利后，在英超积分榜上仍排名第13，但他们是英超21年来首支在落后三球下实现翻盘的球队。

卢顿痛失逃离降级区机会

卢顿本仗则痛失一次逃离降级区的大好机会。上半场3比0领先本可让卢顿超越排名第17的诺丁汉森林（Nottingham Forest），但他们最终只能眼睁睁地看着煮熟的鸭子飞走。

卢顿主帅爱德华德（Edwards）在受访时说：“那肯定很痛，但我们必须振作起来。我们几天后还有一场大战，我们别无选择，只能振作起来再出发。”