印第安韦尔斯大师赛 澳网冠军阿丽娜意外止步16强

（印第安韦尔斯综合电）澳大利亚网球公开赛冠军阿丽娜·萨巴伦卡（Aryna Sabalenka）在印第安韦尔斯大师赛女单16强赛中，意外不敌世界排名第23的美国球员艾玛·纳瓦罗（Emma Navarro）；另一名美国球员可可·高芙（Coco Gauff）也以2比0轻取对手晋级。

艾玛在比赛中顶住了阿丽娜强有力的发球，并充分把握破发机会，以6比3、3比6、6比2击败这名两届澳网冠军、现女网世界第二球员。

在赛场上，艾玛不常表露情绪，在这场胜利后，她只是在一号球场的众多球迷面前轻轻握起拳头，鼓舞自己。

艾玛说：“在这样的球场，这么多球迷，以及电视的聚焦下，我有点不习惯。”

她说：“不过我确实感觉自己越来越能适应这样的环境，感觉不论有多少人在关注着，我还是能做我自己。”

随着这场胜利，艾玛的最新世界排名将首次进入前20。吃下败仗的阿丽娜对这名对手赞赏有加，认为她有能力在世界排名挤入前十。

寿星女可可轻松晋级复赛

与此同时，另一名美国球员可可在自己20岁生日当天以6比0、6比2轻取埃莉斯·梅尔滕斯（Elise Mertens），进入复赛。

这堪称是可可在本次比赛表现最好的一次，让赛会第24号种子埃莉斯完全没有反击的机会。这名比利时球员刚在上一轮比赛击败日本名将大坂直美，无奈无法延续强劲表现，比赛中出现多达21次无谓失误。

最后两名进入女单八强的是中国女将袁悦与希腊的玛利亚·萨卡里（Maria Sakkari）。

男单赛方面，赛会第四号种子、俄罗斯的梅德韦杰夫（Medvedev）以6比4、6比4淘汰保加利亚的迪米特洛夫（Dimitrov）；第七号种子鲁内（Rune）则在激战三盘后以2比6、7比6（7比2）、6比3逆转美国球员弗里茨（Fritz），晋级复赛。另外，美国球员保罗与挪威的鲁德（Ruud）也成功进入最后八强。