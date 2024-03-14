点球淘汰意甲领头羊国米 体马晋级欧冠八强

体育马德里凭借在欧冠16强赛第二回合的顽强表现，以点球淘汰劲旅国际米兰，德甲球队多特蒙德也成功晋级八强。

（马德里综合电）西甲球队体育马德里（Atletico Madrid）在新加坡时间星期四（3月14日）凌晨的欧冠16强第二回合赛中，凭点球以3比2力克意甲领头羊国际米兰（Inter Milan），锁定复赛资格。

体马在首回合0比1落后一球的情况下，再对阵国米。体马此番主场作战，在90分钟内取得2比1的成绩，将总比分扳至2比2平。两队在加时赛均毫无建树，体马最终在点球战中以3比2险胜过关。

本场比赛，左边锋迪马尔科（Dimarco）在第33分钟为国米先下一城，但仅过了两分钟，体马前锋格里耶兹芒（Griezmann）就扳平比分。看似翻盘无望的体马在距离正赛结束仅剩三分钟时，由替补出场的前锋德派（Depay）以一脚漂亮的低射救主。

点球大战中，体马门将奥布拉克（Oblak）扑出了桑切斯（Sanchez）和克拉森（Klaassen）的射门，国米门将索默（Sommer）也挡出了尼格斯（Niguez）的点球，但随着第五位上场的国米球员马丁内斯（Martinez）将点球一脚踢飞，复赛权最终落入体马手里。

作为体马本仗获胜大功臣的奥布拉克赛后谦虚地说：“我总是说，点球大战最终还要靠一点运气，因为必须选对方向。幸运的是，今天我成功扑出了几个球，但重要的是胜利，我们晋级了复赛。”

助多特蒙德晋级复赛 桑乔感谢旧东家信任

德甲球队多特蒙德（Dortmund）则在另一场欧冠16强第二回合较量中，主场以2比0战胜荷甲球队艾恩德霍芬（PSV Eindhoven），以总比分3比1晋级八强。

多特边锋桑乔（Sancho）在开场仅三分钟就为球队首开纪录。他的队友罗伊斯（Reus）在下半场临近结束时再攻入一球，但被视频助理裁判（VAR）判越位在先，进球无效，但罗伊斯还是在完场前补时第五分钟进球，为球队锁定胜利。

租借回到多特蒙德的桑乔近期为球队进两球，他也感谢主场和球队的支持。（法新社）

英格兰国脚桑乔从曼联（Manchester United）租借回到旧东家多特蒙德后，逐渐找回状态，在上星期天（10日）凌晨的联赛踢进他回归后的首个进球，本仗再攻入他自2021年5月以来在多特蒙德主场的首个进球。

赛后，他对球队表达了感激。“我一直对多特蒙德情有独钟，这是我站稳脚跟的地方，我必须感谢大家，也感谢队友们对我的信任。我很高兴我们今天取得了胜利。”