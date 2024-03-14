首次共同征战新加坡大满贯 张本兄妹场上场下互相支持

乒坛很少有兄妹或兄弟档能参加同个高级别赛事，不过本届WTT新加坡大满贯有法国的勒布伦兄弟，也有日本的张本兄妹。张本美和首次亮相新加坡大满贯，今夏也会和哥哥张本智和一同角逐巴黎奥运会。

来自日本的张本智和和张本美和是乒坛少见的兄妹档，他们都角逐了本届世界乒乓球职业大联盟（WTT）新加坡大满贯赛，并与《联合早报》记者畅谈两兄妹在追梦的过程中，如何为彼此加油打气。

张本智和（20岁）和张本美和（15岁）都是日本队的主力军，他们也会亮相今年夏天举行的巴黎奥运会。不同的是，张本智和会参加男单、男团和混双三个项目，而张本美和则只会在女团赛中亮相。

张本兄妹的父母皆来自中国，父亲张宇曾是日本名将小山智丽的陪练，母亲张凌曾入选中国国家队，是邓亚萍和乔红的队友，还参加过天津世乒赛。

张本智和与张本美和都在日本仙台出生，之后在2014年将国籍改为日本，一步步开启乒乓球之路。张本智和年少成名，不论在世青赛还是巡回赛都缔造了最年轻男单冠军纪录，但他坦言后来的路走得并不那么容易。

他告诉记者：“我从13、14岁开始打球，感觉年轻的时候我就打得好，很快就可以拿冠军。但这并不容易，不是赢了这一次，下一次就还是能赢。

“我现在20岁，慢慢没那么简单了，还是一步一步来。虽然（上升）没有比以前快，但还是一步步往上走。”

张本智和出生于2003年，可是在征战国际赛事上非常有经验。（林明顺摄）

张本美和则表示自己和哥哥相反：“我没有那种突然拿了一个冠军，就一直在顶尖行列打比赛的经验。我是从最下面一步步打比赛上来的。”

虽然时常被拿来和哥哥比较，但张本美和并不介意，她说：“如果我输球了，哥哥赢球，我也觉得开心。”

日本乒乓球队上个月公布了巴黎奥运会的入选名单，上一届在东京奥运会为团队赢得金牌、银牌和铜牌的伊藤美诚意外落选，张本美和将与早田希娜和平野美宇一同亮相巴黎。

2008年出生的张本美和今年将随队亮相巴黎奥运会。（陈芷馨摄）

张本美和：希望能和哥哥打混双

世界第九的张本智和在混双的固定搭档是世界第五的早田希娜，两人的混双世界排名是第二，在世乒赛（2021年和2023年）和新加坡大满贯（2023年）都获得亚军，输的对手都是世界第一的中国组合王楚钦／孙颖莎。

尽管如此，张本美和还是希望将来能和哥哥一起参加混双。她说：“之前有一次和哥哥一起配对混双，那是第一次，感觉好像也是最后一次。我希望自己可以更努力，以后能和哥哥一起配对混双。”

张本智和在媒体面前比较腼腆，但他说自己会对妹妹说很多话，而对于来临的奥运会，他想对妹妹说：“不要想太多，就打吧！奥运会四年一次，但和平时的比赛也一样，不是因为是奥运会就变得不一样，对手和环境也差不多。”

张本美和则希望哥哥不要受伤，她说：“哥哥打的项目很多，我希望他别受伤，保持身体健康。”