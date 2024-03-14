击退热浪 金块重返西岸榜首

（迈阿密综合电）在上赛季总决赛双雄的对决中，丹佛金块（Denver Nuggets）以100比88击败迈阿密热浪（Miami Heat），重夺西岸积分榜榜首位置。

在新加坡时间星期四（3月14日）上午的这场低得分焦点战中，金块多数时间都占有领先权，直到第三节，热浪才凭借一波得分潮把劣势缩小至一分，不过金块最终还是顶住压力，拿下最后的胜利。

金块主力中锋约基奇（Jokic）受到热浪的重点防守，限制了其得分能力，全场仅得12分。不过对约基奇的重防也导致热浪的防守出现漏洞，让金块前锋波特（Porter Jr.）拥有更大的活动空间，为金块拿下25分。

波特在这场比赛16次出手有九次命中，其中贡献了五个三分球。这名前锋赛后将自己的表现归功于队友的支援。

他说：“你看到我投进的球了吗？都是无人防守的三分，我真的要感谢队友们，他们为我创造了时间与空间。”

这是金块连续第四场胜利，他们目前以46胜20负的成绩领跑西岸，领先第二的俄克拉荷马城雷霆（Oklahoma City Thunder）半个胜场。这也是他们自去年11月后，首次在西岸领先。

对于球队重返榜首位置，波特说：“这感觉很好。感觉我们回到了属于我们的地方。我们要第一种子的地位，而且我们自全明星赛后就一直表现得很好。

“我们得坚守这个位置，西岸有很多强队，所以我们每一场比赛都得警惕对手抢夺我们的位置。”

与此同时，这也是热浪队连续第四场败仗，目前他们在东岸只以35胜30负排名第八。