不敌世界第一组合 我国男双冯耀恩和郭勇止步八强

新加坡乒乓球男双组合郭勇／冯耀恩在华侨银行体育馆举行的世界乒乓球职业大联盟（WTT）新加坡大满贯男双复赛中，1比3（11比9、6比11、7比11、4比11）不敌世界排名第一的中国组合樊振东／王楚钦，止步八强。

本场比赛在东道主我国选手和世界第一之间展开，现场座无虚席。

开局阶段的回合，双方都很快进入相持，用了较多的变线和半出台球，给彼此造成了威胁。战至九平，关键分上，冯耀恩接樊振东回球正手进攻得分，随后接樊振东发球控短致王楚钦回球出界，新加坡拿下首局。

第二局，中国组合加强进攻，凭借更强的旋转和稳定的发挥，扳回一局。

随后两局，中国组合的进攻和变线更为犀利，在衔接上也更顺畅，都很快拉开比分，赢得胜利。

郭勇接受《联合早报》采访时说：“我们两个发挥得还算不错，对方实力比我们强很多，我们打好了自己的战术。这次也是我们和对方有过的几次交手中打得更好的一次。”

他说：“现场两队粉丝的加油让我们四个人在场上的发挥更好，我非常喜欢在那么多人面前比赛。”

冯耀恩说：“越多观众看，我们打得越好，虽然今天中国队粉丝更多，但我们也听到了新加坡队粉丝的加油，感谢他们抽出时间支持我们。”

樊振东说：“跟郭勇和冯耀恩在大小赛事交手过几次了，感觉到了他俩配合的进步和在双打中的新突破。”

德国名将波尔晋级男单八强

德国老将波尔（43岁）以3比1战胜此前击败世界第一樊振东的林诗栋（中国，18岁），晋级男单八强。波尔在旋转和进攻上展示出更强的优势，他说：“我很好奇跟林诗栋的比赛会是怎样的，我也很喜欢与年纪上能当我孩子的球员打球。这是个挑战，我能赢，感觉很不错。”

名将波尔（右）战胜比自己小25岁的希望之星林诗栋（左）。（林明顺摄）

张本智和（日本）苦战五局，2比3憾负梁靖崑（中国）。在日本女单内战中，伊藤美诚以3比2战胜平野美宇，晋级八强。

世界第三的混双组合林钟勋／申裕斌（韩国）以3比1击败第二的张本智和／早田希娜（日本），闯进决赛，将与卫冕冠军王楚钦／孙颖莎（中国）争冠。