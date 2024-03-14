对李梓嘉四连败 骆建佑止步全英赛次圈

新加坡头号男单骆建佑星期四（3月14日）在全英羽毛球公开赛（超级1000赛）以0比2不敌“马来西亚一哥”李梓嘉，止步次圈。

若不算上东南亚运动会，骆建佑与李梓嘉在巡回赛交手过七次，前者以两胜五负处下风。在上周的法国公开赛（超级750赛）中，世界第11的骆建佑止步八强，世界第10的李梓嘉则止步首圈。

李梓嘉曾在2019年菲律宾东运会男单决赛战胜骆建佑夺冠。

自2022年后再度交手，李梓嘉首局在进攻上非常凶狠，且失误不多，开始不久后就以15比6领先。但顽强的骆建佑面对巨大的分差并没有轻易放弃，他打出一波得分潮，将比分追至15比19。

但最后两分骆建佑连续失误，李梓嘉以21比15先下一城。

次局，李梓嘉依旧占据场上优势，他以11比6进入局间休息，然后再以21比12拿下胜利，整场比赛用时33分钟，李梓嘉也将两人之间的交手记录改写至六胜两负，且目前取得了四连胜。

李梓嘉是2021年的全英赛冠军，他下一圈的对手是叻斯亚·森（印度）和安东森（丹麦）之间的胜者，比赛截至截稿前仍未开始。

顶着新发型出场的李梓嘉赛后说：“我的团队都很反对这个发型，我们讨论了很多，但这就是我的风格，我没想太多，我就是要这个发型。”

上届男女单冠军分别是李诗沣（中国）和安洗莹（韩国），李诗沣在首圈意外不敌法国球员托马·波波夫，而赛会头号种子安洗莹则闯进八强，她在次圈以21比19、21比11完胜来自印度的前世界冠军辛杜，接下来将与八号种子韩悦（中国）展开对决。