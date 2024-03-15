红军两回合11比2狂胜斯巴达 昂首晋级欧联赛复赛

（利物浦综合电）丢失了英超领头羊位置后，“红军”利物浦（Liverpool）将怨气发泄在欧洲联赛赛场上，在本地时间星期五（3月15日）凌晨主场进行的16强次回合上，以6比1狂胜捷克球队布拉格斯巴达（Sparta Prague）。两回合以11比2的巨大分差，晋级复赛。

在这场一面倒的次回合赛，红军在开赛后14分钟就建立了4比0的巨大优势，将两回合比分扩大至9比1，努涅斯（Nunez）、克拉克（Clark）、萨拉赫（Salah）与哈克波（Gakpo）先后在第7、8、10与第14分钟取得进球，布拉格斯巴达则在第42分钟由比尔曼切维奇（Birmancevic）收复一城。

下半场开始后三分钟，索博斯莱（Szoboszlai）为红军再添一球，哈克波在第55分钟攻入个人在该场比赛的第二个进球，为利物浦取得6比1的胜利。

红军主帅克洛普（Klopp）赛后说：“这是场由我们来决定精彩度的比赛。显然的，我们都很享受踢球，开赛不久就攻入了一些精彩进球。从那开始，这就变成了一场困难的比赛，比如你要如何延续精彩？”

西哈姆逆转晋级

另一支英超球会“铁锤帮”西哈姆（West Ham）也呈现了一场精彩的进球盛宴，以5比0狂胜德甲球会弗赖堡（Freiburg），扭转了首回合的0比1劣势，以5比1的总成绩报到复赛。

帕奎塔（Paqueta，第9分钟）、博文（Bowen，第32分钟）、克雷斯韦尔（Cresswell，第52分钟）与库杜斯（Kudus，第77、85分钟）为铁锤帮贡献进球。

在红军与铁锤帮顺利进入复赛的同时，另一支英超球会布赖顿（Brighton）虽然也在星期五的比赛中凭韦尔贝克（Welbeck）的进球，以1比0击败意甲对手罗马（Roma），却由于首回合以0比4惨败，最终以1比4被淘汰出局。

与此同时，德甲领头羊莱沃库森（Leverkusen）也在欧洲联赛赛场上延续不败纪录，主场以3比2击败阿塞拜疆球队卡拉巴格（Qarabag），以两回合5比4的总成绩进入复赛，并将球队的不败佳绩延续至37场。