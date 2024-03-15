收获对手退赛礼 伊加轻松晋级印第安韦尔斯半决赛

（印第安韦尔斯综合电）得利于对手中途受伤退赛，波兰网球女将伊加·斯瓦泰克（Iga Swiatek）得以轻松晋级印第安韦尔斯大师赛女单半决赛，但对于这样的晋级方式，这名现女网世界第一却表示“难过”。

伊加在星期四（3月14日）的这场复赛对手是前世界第一、现已是“二宝妈”的丹麦女将卡罗琳·沃兹尼亚奇（Caroline Wozniacki）。

卡罗琳本仗开局强势，一度以4比1领先，但伊加很快就稳住阵脚，连得六分以6比4拿下首盘。

但卡罗琳在盘间休息时疑似脚趾起水泡而接受治疗，在伊加以1比0领先第二盘后示意无法坚持比赛，把半决赛权拱手让给了伊加。

对此，伊加在赛后受访时说：“我对她（卡罗琳）有着崇高的敬意，看她以这样的方式离开令我难过。但我也很高兴自己在第一盘打得足够好，让我能够赢得比赛。”

星期三（13日）刚庆祝20岁生日的赛会三号种子球员可可·高芙（Coco Gauff）则经过一番苦战，才锁定四强席位。

这名美国球员本仗犯下多达17次双发失误，但同时成功破发五次，最终以6比4、6比3击败两周前刚在奥斯汀赢得女子网球协会（WTA）个人首冠的中国金花袁悦。

伊加与可可的下一个对手分别是乌克兰的玛尔塔·科斯秋克（Marta Kostyuk）和希腊的玛利亚·萨卡里（Maria Sakkari）。

辛纳与阿尔卡拉斯狭路相逢

男单方面，新科澳网冠军辛纳（Sinner） 则以两个6比3战胜捷克球员莱赫奇卡（Lehecka）后，将与世界第二的阿尔卡拉斯（Alcaraz）争夺决赛权。

两人去年在此赛事的半决赛交手，阿尔卡斯尔是当时的赢家，辛纳这次必竭力雪耻。

另一场男单半决赛对决将在俄罗斯的梅德韦杰夫（Medvedev）和美国的保罗（Paul）之间展开。