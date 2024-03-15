热刺为挤进欧冠区 必拿富勒姆当跳板

面对无欲无求的富勒姆，即便迎来希门尼斯的复出，相信也不会对热刺带来太大威胁。热刺此役必将火力全开，为挤进欧冠区而战。

（伦敦综合电）英超第29轮，“热刺”托特纳姆（Tottenham）星期天（3月17日）凌晨将来到克拉文农场球场挑战富勒姆（Fulham）。为挤进欧冠区，热刺此役不容有失，必将全力以赴。

目前少赛一轮的热刺在联赛27轮后取得16胜五和六负的战绩，在积分榜积53分排在第五位，落后身前的阿斯顿维拉（Aston Villa）仅两分，有望重返联赛前四的行列。

在近两轮比赛中，热刺状态不俗，上一轮客场对阵阿斯顿维拉的比赛，球队取得4比0的大胜，报了首轮相遇主场失利的一箭之仇。头号球星孙兴慜贡献一球两助攻，表现堪称惊艳，本场比赛同样有所期待。

不过，球队中卫范德文（van de Ven）在该场比赛中膝盖受伤，很可能被后卫德拉古辛（Dragusin）取代。

热刺主帅波斯特科鲁格（Postecoglou）早前在接受《天空体育》采访时，被问及范德文的伤势，他回答说：“我们仍在获取所有信息。我们认为这没什么大不了的。我们可能会在本周末获得更多信息。所以，他显然不太可能参加对阵富勒姆的比赛，但随着国际比赛日的到来，我希望在那之后，他不会错过太多俱乐部比赛。”

其他球员方面，锋线上的理查利森（Richarlison）和所罗门（Solomon）同样有伤在身，预计不会在本场比赛中复出。门将福斯特（Forster）因脚骨折也将缺席比赛；中场塞塞尼翁（Sessegnon）可能因腿筋受伤错过本赛季剩余的比赛。

希门尼斯有望复出

富勒姆方面，球队在联赛28轮后取得10胜五和13负的战绩位列12，保级基本无忧。近期球队状态还不错，近五轮联赛取得三胜两负，其中还有在客场2比1绝杀曼联（Man Utd）的出色表现。

尽管球队在上一场比赛中遭遇了失败，但相信主帅席尔瓦（Silva）不会做出太多的调整，很可能会延续使用上一场比赛的阵容。

伤员方面，前锋希门尼斯（Jimenez）因腿筋拉伤，错过了上周对阵老东家狼队（Wolves）的比赛。但这名32岁墨西哥国脚有望在本场比赛前伤愈复出，这意味着东道主可以带着一个完整阵容参赛。

在两队过去的五次交手中，热刺取得4胜1负战绩，此役热刺为了跻身前四必然会奋力抢分，而富勒姆排名中游已无欲无求，热刺则有很大概率反客为主，全取三分。