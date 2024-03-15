王牌东契奇缺勤 小牛四连胜告终

（俄克拉荷综合电）少了核心东契奇（Doncic），达拉斯小牛（Dallas Mavericks）在新加坡时间星期五（3月15日）上午举行的美国职业篮球联赛（NBA）常规赛中，客场以119比126不敌俄克拉荷马城雷霆（Oklahoma City Thunder），终结四连胜。

小牛本仗缺少头号射手，雷霆则迎回主力球员杰伦·威廉姆斯（Jalen Williams）。威廉姆斯上仗因脚踝扭伤缺勤，本仗伤愈归队即为球队贡献27分，其中包括在最后一分钟的一个关键三分。

在东契奇的缺席下，小牛本仗的进攻任务落在了欧文（Irving）肩上。老实说，这名曾八次入选全明星赛的球员表现相当亮眼，取得全场最高的36分，并献上12次助攻，可惜雷霆的整体表现更佳，最终以七分的优势获胜。

随着这场胜利，上仗不敌印第安纳溜马（Indiana Pacers）的雷霆再次从丹佛金块（Denver Nuggets）手中抢回西岸榜首位置。

两队目前的战绩同为46胜20负，但雷霆以较优的交手记录排在金块之上。

凯尔特人主场大胜太阳

在另一场比赛中，东岸领头羊波士顿凯尔特人（Boston Celtics）“三巨头”布朗（Brown）、塔图姆（Tatum）和霍福德（Horford）联手砍下87分，助球队主场以127比112大胜菲尼克斯太阳（Phoenix Suns）。

这是凯尔特人在短短五天内取得对太阳的第二场胜利，同时也是连续第四场比赛获胜。