WTT新加坡大满贯混双赛 王楚钦孙颖莎实现三连冠

王楚钦／孙颖莎夺得本届WTT新加坡大满贯混双冠军，实现三连冠，不过女单世界第一的孙颖莎较早前在女单复赛中，意外不敌队友陈幸同，无缘四强。

乒乓球混双世界排名第一的王楚钦／孙颖莎（中国）星期五（3月15日）在华侨银行室内体育馆举行的世界乒乓球职业大联盟（WTT）新加坡大满贯混双决赛中，以3比1（11比7、11比8、9比11、11比7）战胜林钟勋／申裕斌（韩国），在夺得本届赛事首冠的同时，实现混双三连冠。

左起：林钟勋、王楚钦、申裕斌和孙颖莎亮相混双颁奖典礼。（陈渊庄摄）

王楚钦说：“今天我们发挥得不错，准备也充分，尽管我们在第三局出现了一些问题，但调整过来了。”

孙颖莎说：“我们双方发挥得挺好，韩国这对组合各自在单打上的实力也很突出，我们主要是心态调整得不错，也感谢大家到场加油。”

陈幸同爆冷胜孙颖莎 晋级女单四强

不过，作为女单世界第一，同时也是卫冕冠军的孙颖莎在较早前的女单八强赛中遭遇心碎时刻，以2比4（10比12、9比11、11比6、11比13、11比9、8比11）不敌世界第六的队友陈幸同。

中国选手陈幸同（图）战胜世界第一的队友孙颖莎，晋级女单四强。（陈渊庄摄）

陈幸同赛后一直表示“不可置信”，她说：“我在准备比赛的时候，没有太多信心，没看比赛视频，我跟孙颖莎打了很多次，都以失败告终。我赢了前两局后，感觉很不真实，第三局孙颖莎赢了，我反而觉得真实了。”

谈及对阵队友和朋友，陈幸同说：“我们彼此熟悉，能赢主要是在于击球的质量和坚持。在关键分上，我也有一些幸运球。”

另外几场女单复赛，王艺迪（中国）以4比1战胜钱天一（中国），王曼昱（中国）以4比2击败伊藤美诚（日本）。

男双世界排名第一、卫冕冠军樊振东／王楚钦（中国）在半决赛中，以3比1战胜法尔克／卡尔伯格（瑞典），晋级决赛。他们将与在另一场半决赛中，因韩国对手张禹珍肋骨受伤退赛而不战而胜的另一支中国组合马龙／林高远争冠。

女双半决赛，陈梦／王曼昱（中国）以3比1战胜倪夏莲／莎拉（卢森堡），朱芊曦（韩国）／木原美悠（日本）0比3不敌郑怡静／李昱谆（台湾）。

男单复赛方面，林昀儒（台湾）以4比1战胜弗朗西斯卡（德国），费利克斯·勒布伦（法国）以4比1战胜阿昌塔（印度），梁靖崑（中国）则以4比3险胜波尔（德国）

混双决赛开始时 大批观众被挡在门外引骚乱

据多名网友在社交媒体发布的视频，晚上7时混双决赛开始时，仍有大批观众被工作人员挡在体育馆外，无法进入。由于一些观众尝试硬闯，因此引起骚乱。

WTT事后发表声明承认确有此事，但解释那主要是因为有大批球迷迟到，加上新加坡所有活动的强制性全面安检而导致入场延迟。为尽力保证观众按时进场，WTT鼓励观众提早到场。